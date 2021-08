板野友美、プレママは「想像の100倍ぐらい大変」…妊娠中の苦労を語る

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。 7月のゲストは、歌手・女優の板野友美さんです。今年1月、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二(たかはし・けいじ)投手との結婚を発表し、5月に第1子妊娠を発表した板野さん。7月11日(日)の放送では、妊娠中の苦労について語りました。すみれ:秋にはママになられるということで。おめでとうございます!板野:ありがとうございます。すみれ:プレママ生活、どうですか?板野:いや、ママは大変ですね。もう既に……。ママっていうか、妊娠してすごい大変だなと思って。想像の100倍ぐらい大変。妊婦さんのことを本当に尊敬します。でも、妊娠よりもやっぱり子育てのほうが大変……ってすごく聞くので、全国のお母さまたちには、本当に尊敬の思いしかないです。広海:プレママ生活のなかでは、何が一番大変でしたか? やっぱり、つわり?板野:つわりかな? あと、体が全然変わっちゃうから、自分の変化についてくのも大変。体調がいいときでも、妊娠してないときの体調がいいとはまた違う。常に(体が)重かったりするから。あとは、胃が圧迫されて逆流性食道炎のように、いきなり胃酸が上がってきたりと、毎日体調が違うからびっくりします。広海:変化にも慣れていかなきゃいけないんだね。板野:そうそう。例えば、昨日は食べられたのに、今日は同じ物を食べれない……とか。そういう変化が本当に毎日起こるの。広海:意外とそういう情報って入ってこないですしね。板野:知らないことが多いから、本当にみんなすごく大変な思いをしてお子さんを産んでいるんだなって思いました。次回8月15日(日)の放送は、AKB48・柏木由紀さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/