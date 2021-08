Koji Nakamura、CD販売のみのTextureシリーズから選曲アルバム配信

Koji Nakamuraが、CD-Rのみで販売しているTextureシリーズから20曲を選曲し、アルバム『Texture web2』として2021年8月13日に配信をスタートさせた。



2014年よりスタートしたTextureシリーズは、Koji Nakamuraの作品すべてに通ずるテクスチャ音源集。2021年8月現在で、24枚250曲に及ぶ作品が発表されている。



今作はそのシリーズの中から20曲をセレクト。エレクトロニカからアンビエント・ドローンまで、インストゥルメンタルの楽曲で構成されたアルバムとなっている。





<リリース情報>







Koji Nakamura

アルバム『Texture Web2』



配信日:2021年8月13日

品番:MLT-1009

配信URL: https://linkco.re/zhZrf2ua

1. Computer In Love from Texture01

2. A Vision/A Dream from Texture02

3. Flower from Texture03

4. Ne U/A gE from Texture04

5. PRE from Texture05

6. Dead Moon from Texture06

7. Tyche from Texture07

8. Video Loop1 from Texture08

9. M o l t from Texture09

10. StigmA God Area from Texture10

11. Unkown Test from Texture11

12. Joy from Texture12

13. 826 from Texture13

14. Oboro from Texture14

15. Nocturne from Texture15

16. Snake Eater from Texture16

17. White Room from Texture17

18. Aura from Texture18

19. Border/Mind from Texture19

20. Red Sun from Texture20



Koji Nakamra 公式WEBサイト:http://kojinakamura.jp/