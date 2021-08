『ダイの大冒険』第44話、ダイは行方不明、ポップは超ピンチ！

2020年10月3日より毎週土曜日朝9時30分から放送中のTVアニメ『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』、第44話のあらすじ&先行場面カットが公開された。



アニメ『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』の原作は、原作・三条陸、漫画・稲田浩司、監修・堀井雄二による同名の漫画作品。原作は、大人気ロールプレイングゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズの名を冠する初の長期連載漫画として、1989年に『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした。勇者に憧れる少年・ダイとその仲間たちが織りなす冒険ファンタジーだ。

1991年に一度アニメ化されており、今回は約30年ぶりに完全新作となって再びアニメーションの世界に戻ってきた。



第44話、ダイとハドラーは相打ちとなり、共に氷の海に沈んでしまう。

放送は8月14日から。あらすじ、先行場面カットはこちら!



<第44話 「氷河に消えた勇者(ダイ)」>

すさまじい激闘の末に、相打ちとなったダイとハドラー。

ダイは衝撃で氷山が浮かぶ海へと弾き飛ばされ、姿を消してしまった。

絶望するポップに、今度はキルバーンが襲い掛かってくる。

ポップはかつてマトリフにかけられた言葉を思い出し、撤退を決意するが、キルバーンは容赦なく彼を追走。

ポップは、残り少ない魔法力で逃げきることができるのか。そして、氷河に消えたダイの安否は――?





<第44話スタッフ>

脚本:隅沢克之 絵コンテ:西村聡 演出:山田加余仲

作画監督:Kwon Oh sik、Kim Si won、Kim chae eun、Park Se young、

Park Hoon、Lim Keun soo、Jeong Yeon soon、Chae Gwang Han

美術:藤井綾香 総作画監督:小松こずえ



(C)三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 (C)SQUARE ENIX CO., LTD.