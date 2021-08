all at once、仲宗根泉（HY）作詞作曲「年をかさねて」MV公開

all at onceが、2021年8月11日に新曲「年をかさねて」を配信。同時にMVも公開した。



「年をかさねて」は、HYの仲宗根泉が作詞作曲を担当。『親子』をテーマに作られており、仲宗根自身の父親への思いも込められている。



そして、サウンドプロデュースは、これまでにもall at once作品を手がけてきた亀田誠治が担当。all at onceのボーカルの特徴である『透き通るまっすぐさ』が曲・詞と重なり合い、新たなハーモニーを生み出している。



また、配信ジャケットの写真は、フォトグラファー本多智行の作品。北海道・稚内で撮影された写真となっている。



さらに、all at onceがCMテーマソングを担当する、東京シティ競馬トゥインクルレース35周年記念ムービー『トゥインクルレースっていいなって思った。』が、「年をかさねて」の音楽配信開始を記念して、アーティスト名・楽曲名による冠レースを8月16日に実施する。



10月6日には1st アルバム『ALL AT ONCE』をリリースする。通常盤には、TVアニメ『名探偵コナン』のOP&EDを担当した「JUST BELIEVE YOU」「星合」や、ドラマタイアップに起用された「23:59」「マカロン」。さらには、東京シティ競馬 トゥインクルレース35周年 CMテーマソング「年をかさねて」、そして未発表4曲を含む全12曲が収録されている。





<イベント情報>



「〜「年をかさねて」配信スタート記念〜all at once賞」



2021年8月16日(月)東京・大井競馬 第10競走



<リリース情報>







all at once

1stアルバム「ALL AT ONCE」



発売日:2021年10月6日(水)発

■商品仕様

・通常盤(CD)

品番:JBCZ-9124

POS:4580740630539

収録曲:(順不同)

年をかさねて(※東京シティ競馬 トゥインクルレース35周年 CMテーマソング)

マカロン(※テレビ東京系 連続ドラマ「シェフは名探偵」オープニングテーマ)

23:59(※MBSドラマ特区「ラブファントム」エンディング主題歌)

12cm(※テレビ朝日「お願い!ランキング 」 4月度エンディングテーマソング)

星合(※読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 土曜よる6:00放送「名探偵コナン」エンディングテーマ)

JUST BELIEVE YOU(※読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 土曜よる6:00放送「名探偵コナン」オープニングテーマ)

Take mo Chance(※アニメ「ぼくのとなりに暗黒破壊神がいます。」OP主題歌)

雨上がり架かる虹(※テレビ東京系列「たけしのニッポンのミカタ!」エンディングテーマ)

Mission to the moon

オーバーライド

Make it better

Two of us

・初回限定盤(CD +DVD)

品番:JBCZ-9123

POS:4580740630522

収録曲:

(通常盤と同様)

【DVD内容】

品番:JBBZ-9123

『all at once ONLINE LIVE 〜Zero to One〜』ライブ映像約50分

1. 雨上がり架かる虹

2. Take mo Chance

3. JUST BELIEVE YOU

4. Make it better

5. Two of us

6. オーバーライド

7. Mission to the moon

8. 星合

9. 12cm

10. JUST BELIEVE YOU with樹徳高等学校ダンス部



all at once:HP:https://aao.beinggiza.com