板野友美、妊娠後の変化を語る「妊娠してから本当に乾燥しやすくなったんです」

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。 7月のゲストは、歌手・女優の板野友美さんです。今年1月、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二(たかはし・けいじ)投手との結婚を発表し、5月に第1子妊娠を発表した板野さん。7月11日(日)の放送では、妊娠中のスキンケアについて語りました。すみれ:ともちんは、もうすぐベビーを産むのに、お肌がベビーみたいですよね。広海:きれいだよね。板野:本当に?広海:よく、妊娠で変わるっていいますもんね。すみれ:全然変わっていない、っていうか逆に輝いている。スキンケアのルーティンとかあったら教えてください。板野:でも、肌にはすごく気を付けている。もともと乾燥肌だけど、妊娠してから本当に乾燥しやすくなったんです。妊娠すると、さらにプラス20歳くらいの肌になるらしくて。広海&すみれ:えー!?板野:すごく乾燥するの。しかも、今までは問題なく使えていても、(妊娠中には)使えない成分が入っている化粧品もあるので。例えば、レチノールとかビタミンAとかが入っていると(妊娠中は)あまりよくないみたい。だから入っていないものを探して、保湿クリームをパックのように分厚く塗って寝たり、そういうところには気を付けています。広海:細かい努力を結構しているんですね。板野:そこは結構やっています。広海:AKB48時代から"むき卵"みたいな美肌で有名なともちんですが、毛穴が本当になくない? 保湿クリームの厚塗り以外で、具体的な乾燥対策・毛穴対策はしていますか?板野:20代前半くらいまでは、ずっとオイルクレンジングだったんですけど、ジェルクレンジングにしました。オイルだと(肌に必要なうるおい成分や)水分も落ちてしまうような気がしたのでジェルに変えました。あとは、化粧水と乳液を肌にたっぷり染み込ませてから、保湿クリームでふたをするようなスキンケアをしています。すみれ:なるほど。私はオイルクレンジングを使うんですけど、「雪肌精 CLEAR WELLNESS」のオイルクレンザーは、化粧水が入っているのでいいですよ。普通のオイルクレンジングだと(洗浄力が強すぎたり、皮脂などを落としすぎたりして)確かに肌がつっぱってしまうこともあるけれど。板野:これ、すごいですよね。すみれ:そう。これは肌がつっぱらないから、めちゃくちゃ優秀なの。広海:よくできているよね。新製品ってやっぱり大切。家電と一緒。板野:チェックしないとね。次回8月15日(日)の放送は、AKB48・柏木由紀さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!