樋口真嗣も興奮『サンダーバード５５／ＧＯＧＯ』カウントダウン特報！

日本放送開始55周年を祝して公開される映画『サンダーバード55/GOGO』の特報が遂に解禁! オリジナル作品で最も有名な「ファイブ! フォー! スリー! トゥー! ワン!」のカウントダウンが新たな映像と共に華麗に蘇った。



1965年にイギリスで、翌1966年には日本でも放送を開始、英国テレビ界の名匠ジェリー・アンダーソンの代表作にして、スーパーマリオネーションと呼ばれる独自の撮影手法を駆使した特撮人形劇の最高傑作として名高い『サンダーバード』。人形の独特な動きや、ユニークな近未来的メカデザイン、人形劇とは思えないダイナミック特撮描写はテレビ界の常識を塗り替えたとも言われ、劇場用長編版も2本製作され、2004年には実写版リメイク、2015年には新たにCGアニメーションシリーズ『サンダーバード ARE GO』が制作されるなど、現代まで世界中のファンに愛され続けている。日本での人気も絶大で、数々の日本特撮、ロボット・SFアニメ作品にも多大なる影響を与えた特撮界の伝説的作品として知られている。



日本放送開始55周年を祝して発足された「サンダーバード55周年プロジェクト」の目玉企画として公開される本作『サンダーバード55/GOGO』は、本国イギリスの熱狂的なサンダーバードファンのクラウドファンディングによって制作された『THUNDERBIRDS THE ANNIVERSARY EPISODES』全3話のエピソードを日本公開用に独自に再編集した特別版となる。

これら3話のエピソードは、当時ラジオドラマとして書かれた脚本を基に初めて映像化されたもの。オリジナルへのオマージュとしてスーパーマリオネーションの伝統的な技術を駆使して撮影され、完全新作として蘇った。



55周年を記念して3本のオリジナルストーリーを1本化するに辺り、配給サイドは『シン・ゴジラ』『シン・ウルトラマン』を手がけ、さらに『サンダーバード』の大ファンでもある樋口真嗣監督へ本作の構成をオファー。3話のエピソードそのままに、世界初の【劇場映画】『サンダーバード55/GOGO』として完成させる。

まずは特報であのカウントダウンを聞きながら、どのような『サンダーバード』が完成するのか、期待に胸を膨らませて公開日を待とう。



なお、9月7日(火)に東京オペラシティ コンサートホールにて開催される「サンダーバード55周年シネマコンサート ~世界の人の命を守る科学と勇気の物語~」会場にて、シネマコンサート限定絵柄の特典付き先行ムビチケの販売が決定! こちらも要チェックだ。



>>>『サンダーバード55/GOGO』特典付き先行ムビチケの内容はこちら(写真6点)



Thunderbirds™ and (C)ITC Entertainment Group Limited 1964,1999 and 2021.Licensed by ITV Ventures Limited. All rights reserved.