Parallels IP Holdingsは8月10日(米国時間)、「Parallels Desktop 17 for Mac Unveils Powerful New Features for Both Apple M1 and Intel Chip, Ready for Windows 11 and macOS Monterey」において、Mac向け仮想化アプリケーションの最新版となる「Parallels Desktop 17 for Mac」の公開を伝えた。M1 MacとIntel Macの双方をサポートするユニバーサルバイナリに対応した。

Parallels Desktop 17の主な新機能および変更点は次のとおり。

ホストおよびゲストとしてmacOS Montereyに対応

ゲストとしてWindows 11に対応

M1 Mac: OpenGLグラフィックパフォーマンス最大6倍高速化、2Dグラフィック最大25%高速化、Windows/Linuxのレジューム時間最大38%高速化、Windows 10開発版の起動速度最大33%高速化、Windows 10開発版のディスクパフォーマンス最大20%高速化、DirectX 11のグラフィックパフォーマンス最大28%高速化、ゲストのWindows 10からMacのバッテリー状態を把握できるように変更

Intel Mac: OpenGLグラフィックパフォーマンス最大6倍高速化、2Dグラフィック最大25%高速化、Windows/Linuxレジューム時間最大38%高速化、macOS Big Sur+仮想マシンネットワークパフォーマンス最大60%高速化

Windowsゲームがより快適に動作するようにディスプレイドライバを改良

Coherenceモードの操作性を向上

Macのハードウェアリソース割り当てを診断しアドバイスを提供する自動リソースマネージャの導入

MacとWindowsのプリケーション間で任意のテキストや画像のやりとりをサポート

USB 3.1をサポート

なお、M1 MacのParallels Desktop 17でWindows 10やWindows 11開発版を実行するには、ARMに対応したバージョンが必要。本稿執筆時点で、MicrosoftはARM版のリテール版を一般ユーザー向けには販売していないため、M1 Macの仮想環境でARM版のリテール版を動作させることはできない状態にある。