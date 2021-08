UT×YOASOBI、“ちょっと何言ってるかわからない”、黒柳徹子のトットちゃん…みんなのお気に入りTシャツを大調査

乃木坂46の山崎怜奈(れなち)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(ダレハナ)」。8月12日(木)の放送では、みんなの“お気に入りTシャツ”をシェアしました。世の中をザワザワさせている“ザワニュー”のなかから気になるものをピックアップする「スピークアップ」。この日の議題は“みんなのTシャツコレクション!”。夏フェスやライブ会場で買ったアーティストTシャツから、大好きなスポーツチームのTシャツ、さらには思い出のアイテムなどお気に入りのTシャツ自慢&エピソードを募集しました。ちなみに、れなちのお気に入りは、バナナマンの日村勇紀さんが結婚した2018年4月7日の記念Tシャツ。リスナーからは「学生時代アメフト部に所属し、部活のTシャツを試合などで着ていたが、いまでも着心地のいい寝巻きとして愛用。ほぼ30年ものだが当時の思い出とともに捨てられない」、そして「TOKYO FMのRADIO VACATION -TOKYO CITY POP- Tシャツを学校に着て行ったら、友達に『いつもダサいTシャツばかりだけど、今日はオシャレじゃん』と言われた」というエピソードに「よかった! ありがとうございます」と素直に喜ぶれなち。また、「大ファンであるサンドウィッチマンさんのTシャツ。そこには英語で“I don't Understand What You Are Saying”と書かれ、直訳すると“ちょっと何言ってるかわからない”」とのメッセージに、れなちは大ウケ。「いいですね! 好きな人のことをなんとなく示唆する、ワンポイントやフレーズなどが入っているTシャツって買いたくなっちゃうよね~」と共感します。さらには、「ローリング・ストーンズの東京ドーム公演で買ったツアーTシャツ3種類」「中学生の頃からハマっているアメリカのプロレス団体WWEのTシャツ。数えたら100枚以上あった」と趣味に関するもの。そして、「UT(ユニクロ)とYOASOBIのコラボTシャツ。両者のコラボを記念した無料配信ライブが素敵過ぎて、翌日にチケット代の意味を込めて購入した」という声も。また、「黒柳徹子さんのニューヨーク留学時代の写真がプリントされた『トットちゃんTシャツ』。タマネギヘアの徹子さんがセントラルパークで過ごしている写真がとにかくかわいい」というメッセージも。インターネットで検索してみると、れなちは「超かわいい、欲しい!」と思わず声を上げます。そのほか、「つい先日、超カッコいいと思ったTシャツを着て彼女に会いに行ったら『中学生っぽい』と言われてショック」「『他人の金で焼肉が食べたい』と書かれたTシャツを着ていたら、友達が焼肉とまではいかないがおにぎりをおごってくれた。自分の意見を主張することは大事」「浪人生時代に高校の同級生からもらった寄せ書きTシャツ。そのおかげで無事志望校に合格でき、友達のありがたみを感じているので、10年以上経ついまでも大切に飾っている」など、数多くのTシャツエピソードが寄せられました。れなちは「Tシャツにも思いは宿りますよね……」としみじみ語り、「Tシャツもときめいたらそれは出会いだから」と言います。そして、「まわりを気にして外に着ていくのが難しかったら、飾るのもいいと思う」とも。たくさんのメッセージに、「みなさんの思い出のひとかけらをお裾分けしてもらって、すごく楽しかったです」とリスナーに感謝するれなちでした。<番組概要>番組名:山崎怜奈の誰かに話したかったこと。放送日時:毎週月~木曜 13:00~14:55パーソナリティ:山崎怜奈(乃木坂46)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/darehana/