板野友美「結婚」の決め手は!?「ケンカをしてもきちんと話し合って、前向きに考えられる相手だった」

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。7月のゲストは、歌手・女優の板野友美さんです。今年1月、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二(たかはし・けいじ)投手との結婚を発表し、5月に第1子妊娠を発表した板野さん。7月11日(日)の放送では、30歳の誕生日と、結婚の決め手について語りました。すみれ:7月3日に30歳の誕生日を迎えたともちん。板野:そうなんです!広海:おめでとう!板野:ありがとう!すみれ:見えな過ぎ! ちょっとびっくり。見た目はほんとに19歳。昔のイメージと全然変わらないよね。広海:10年前ぐらいから何も変わってない気がする。板野:それは言い過ぎだけど(笑)。広海:30歳の誕生日は、どんな感じで過ごしたんですか?板野:30歳の誕生日は、母親と旦那さんの2人にお祝いしてもらいました。うれしかったです!すみれ:ファミリーファーストですね。板野:そう。ファミリーにお祝いしてもらいました。すみれ:結婚はどうですか? 興味津々。板野:自分の名前「板野友美」は本名だったので、(結婚して旦那さんの姓に変わることで)芸名のようになるのが不思議な気持ちです。広海:結婚の決め手はあったんですか?板野:けんかをしてもきちんと話し合って、前向きに考えられる相手だったから。そこが決め手でした。広海:なるほどね。完成されている関係というよりも、一緒に成長できる関係ね。大切ですね。板野:そう。自立し過ぎていたり、自分が強すぎたりして、「私はこう生きる」「俺はこう生きる」ってなると、やっぱりぶつかってしまうでしょ? でも(旦那さんは)相手のために変わろうとしてくれる人だし、私も変わろうって思える相手だったから、ぶつかっても、そのあとでちゃんと仲直りして歩んでいける感じがして。そこが一緒にいやすいなと思いました。次回8月15日(日)の放送は、AKB48・柏木由紀さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!