もっちりボディと鮫肌再現！ 『スースク』キング・シャーク登場

ホットトイズは、「【パワー・ポーズ】 『ザ・スーサイド・スクワッド ”極” 悪党、集結』 1/6スケール限定可動フィギュア キング・シャーク」を発売する。



キング・シャークは映画『ザ・スーサイド・スクワッド ”極” 悪党、集結』に登場する、子供のようなピュアな心を持ったサメ人間。

今回のフィギュアはフル可動を謳った「ムービー・マスターピース」ではなく、あえて限定可動と銘打った「パワー・ポーズ」シリーズ。キング・シャークを、全高約36センチ、7カ所が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化している。

「ムービー・マスターピース」シリーズで培った技術を惜しみなく注ぎ、限られた可動箇所にすることで、鮫肌特有のザラザラとした質感をより精密に再現。

鋭い歯が並んだ口、マッシブなボディ、背中に生えたひれ、柄が入ったブルーのパンツなど、細部に至るまで精巧な仕上がりとなっている。

両腕、手首、腰に可動箇所を設けているので、ポージングに変化をつけることが可能だ。

さらに差し替え用ハンドパーツを使用すれば、劇中のさまざまなシチュエーションを演出することができる。



THE SUICIDE SQUAD and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc.

WB SHIELD: TM & (C)WBEI. (s21)