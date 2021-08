BiSHアイナ・ジ・エンド アルバム収録曲「BROKEN」はモモカンの『いやっだ』に注目

BiSHのアイナ・ジ・エンドが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。8月4日リリースのニューアルバム『GOiNG TO DESTRUCTiON』に収録されている14曲のなかから、3曲を選んでオンエアしました。そのなかから、「BROKEN」と「NATURAL BORN LOVERS」について解説した部分を紹介します。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」8月9日(月)放送分)アイナ:私が大好きな曲です。この曲を初めて聴いたときは、ふわって涙が出そうになりました。“涙が出そう”って言うとちょっと薄っぺらく聞こえるかもしれないんですけど、体中の熱がぶわって一気に高まった感じです。この曲はそういうパワーがあると思うんですよね。『GOiNG TO DESTRUCTiON』は破壊がテーマのアルバムなのに、歌詞では『こわせないんだ こわせないんだ』と言っていて……で、『愛こそ全て 愛こそ全て』とも言っていて。“人間ってそううまくはいかない”ってことを、この曲が物語ってくれてるんだな、って感じながら聴いています。私がこの曲ですっごーい好きなとこがありまして……モモコグミカンパニーが2サビ終わりの間奏明けに『いやっだ』って言ってるんですけど、モモコグミカンパニーはサビのレコーディングで結構頑張って歌ってて“めちゃめちゃいい!”ってなってたんですけど、選ばれた歌割りは『いやっだ』で(笑)。こういう……ここぞ! っていうときに出てくるモモカンの声色のヤバさっていうか、本当に聴いてほしい。とにかく努力の結晶の『いやっだ』なんですよ(笑)。アイナ:最後に紹介する曲は……悩んだけどこの曲にしました。生徒ちゃん(リスナー)のなかには、日々苦しんでいる子もいると思う。悲しいこととか苦しいことは、楽しいことと同じぐらい何回もやってくる。だから繰り返しなんかな? って思うんよね。私もそんななかで生きていて……でもこうやってアイナLOCKS! で生徒ちゃんに出会って、掲示板とか事務所にもお手紙をくれたりして、言葉をいただくんですよね。私は本当に救われているんです、手紙とか言葉に。「BiSHの音楽に救われた」とか「アイナLOCKS! を聴いて元気が出たよ」とか言葉をもらうけど、いや救われてるのは私のほうです! って本当に思う。だから、悲しいこととか苦しいことの繰り返しのなかでも、生きがいはちょっとずつ見つけられて、私は生きれてます。生徒ちゃんたち、いつもありがとう。“いつだって私達は繊細で、ほんのちょっとのことで傷ついちゃう。君の体も僕の体も僕の心も、生まれたばかりだ”って、そんな言葉で歌詞を書いてみました。最高のアルバムなので他にも聴いてほしい曲がたくさんあって、(今回は)選ぶのがつらかったですね(笑)。今回のアルバムは、シングルカットされても全然いける曲の集まりで、アルバムっぽくない……そんな『GOiNG TO DESTRUCTiON』を、セトリ順に聴いてみたり、ライブでどんな振り付けがあるのかな? って、想像しながら聴いてみたりしていただきたいと思います。(※アイナ・ジ・エンドは、8月6日に新型コロナウイルスに感染したことを発表しました。今回の放送は事前に収録されたものです)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/