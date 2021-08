11日、カラバオ・カップ(EFLカップ)2回戦の組み合わせ抽選会が行われた。

このラウンドから新たに、2020-21シーズンのプレミアリーグ18位、19位のクラブと、欧州大会(チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグ)に参加するクラブを除いた2021-22シーズンのプレミアリーグを戦うクラブが参戦。先日サウサンプトンからイングランド代表FWダニー・イングス獲得を発表したアストン・ヴィラや、25年ぶりに欧州大会不参加となったアーセナルなどが登場する。

抽選結果は以下の通り

▼北グループ

オールダム(4) vs アクリントン(3)

ニューカッスル(1) vs バーンリー(1)

ウィガン(3) vs ボルトン(3)

ハダースフィールド(2) vs エヴァートン(1)

シェフィールド・U(2) vs ダービー・カウンティ(2)

ストーク(2) vs ドンカスター・ローヴァーズ(3)

シュルーズベリー(3) vs ロッチデール(4)

ノッティンガム・フォレスト(2) vs ウルヴァーハンプトン(1)

モアカム(3) vs プレストン(2)

ブラックプール(2) vs サンダーランド(3)

リーズ(1) vs クルー・アレクサンドラ(3)

バロー(4) vs アストン・ヴィラ(1)

▼南グループ

ブレントフォード(1) vs フォレスト・グリーン・ローヴァーズ(4)

ミルウォール(2) vs ケンブリッジ・U(3)

ウェスト・ブロムウィッチ(2) vs アーセナル(1)

ノリッジ(1) vs ボーンマス(2)

カーディフ・シティ(2) vs ブライトン(1)

バーミンガム(2) vs フルアム(2)

ジリンガム(3) vs チェルトナム(3)

QPR(2) vs オックスフォード・U(3)

スウォンジー(2) vs プリマス(3)

スティーヴニッジ(4) vs ウィコム(3)

ニューポート・カウンティ(4) vs サウサンプトン(1)

ノーサンプトン(4) vs AFCウィンブルドン(3)

ワトフォード(1) vs クリスタル・パレス(1)