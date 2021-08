BTSを起用したSamsungの折りたたみ式スマートフォン「Galaxy Z Flip3」の新CM「Galaxy x BTS: Get it, let it roll (with Galaxy Z Flip3)」がYouTubeで公開された。

CMは電車内で乗客の1人が立ち上がるシーンでスタート。乗客が「Galaxy Z Flip3」で「Butter」を流してドアの前に立ち、ふとガラスを見ると自分ではなくJINの姿が。そこからBTSメンバーがいる車両にシーンが切り替わり、「Butter」のパフォーマンスが始まる。さらにJUNG KOOKが閉じられた「Galaxy Z Flip3」を開くと車両がなんと「Butter」MVでおなじみのカラフルな体育館に早変わり。そこからはメンバーと電車の乗客がシンクロしたシーンが続いていく。オリジナルバージョンのMVをオマージュした展開が魅力的なCMはARMY(BTSファンの呼称)の間で話題になりそうだ。間奏パートで披露される、折りたたみスマホが開くさまをメンバーそれぞれが表現したダンスにも注目したい。

またBTSのSUGAはSamsung「Galaxy」シリーズのプリセット楽曲「Over The Horizon」のアレンジプロジェクトに参加。SUGAがアレンジを手がけた「Over The Horizon」も聴けるインタビュー動画は、SamsungのYouTubeチャンネルで公開中。