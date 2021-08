Hey! Say! JUMPの新曲「Love Your Life」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「Love Your Life」はHey! Say! JUMPが8月25日にリリースするニューシングル「群青ランナウェイ」の初回限定盤2に収録される楽曲。晴れた日のドライブや旅を彷彿とさせるミディアムロックナンバーで、作詞をいしわたり淳治、作編曲を野村陽一郎が手がけている。MVはHey! Say! JUMPが海辺でゆったりと過ごしている姿を切り取った映像に。リラックスしたメンバーたちの素の表情と、ノスタルジックな質感の映像が見どころの作品なっている。