すぎむらしんいちの読み切りシリーズ「SSSS」が、本日8月12日発売のビッグコミックスペリオール17号(小学館)で開幕した。

「THE END OF THE END OF THE WORLD」と題した今回の物語は、横断歩道を渡ろうとして車に轢かれそうになった女性が、とある男性に助けられるところから始まる。男性は「今回こそは世界を救える気がする」「キミに会うのはこれで147回目」だと言うが……。読み切りシリーズ「SSSS」は3号連続で掲載される。

また奥浩哉「GIGANT」の最新9巻が8月30日に発売されることを記念し、今号ではプレゼント企画を展開。単行本のために描き下ろされたパピコのイラストが2種のアクリルスタンドとなり、抽選で100人に2体セットが進呈される。応募方法などの詳細は誌面をチェックしよう。