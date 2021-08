すみっコぐらし＆リラックマと楽しく清潔に消毒・手洗い♪

バンダイナムコグループのシー・シー・ピーは、『きゃらピカ ノータッチアルコールスプレー すみっコぐらし/リラックマ』、『きゃらピカ ノータッチあわウォッシャー すみっコぐらし/リラックマ』の先行予約受付をバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて開始した。



2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。



そして同じくサンエックスの人気キャラクター・リラックマは、コンドウアキの原案によってデザインされたキャラクター。OLのカオルさんの家に居候する着ぐるみのクマ「リラックマ」やどこからともなくやってきた「コリラックマ」、カオルさんの飼い鳥「キイロイトリ」、コリラックマの友達「チャイロイコグマ」といったゆるかわなキャラクターたちが人気だ。



コロナ禍の衛生意識の高まりにより、1日の中でのアルコール消毒や手洗いは以前に増して繰り返されている。この度登場となる「きゃらピカ」は、キャラクターと「キレイをもっと身近に、キレイをもっと楽しく」の思いから立ち上がったシリーズだ。人気の高い『すみっコぐらし』『リラックマ』の可愛いデザインで、親子で楽しみながら日常の衛生習慣を身につけることができる。



赤外線センサーにより本体に触れることなくアルコール消毒や手洗い(泡の吐出)ができる商品となっているため、帰宅後すぐのアルコール消毒や手洗いでも本体に雑菌を付けずに手を清潔にすることができる。



白をベースにした置く場所を選ばないデザインは、自宅玄関や洗面所はもちろん、リビングやキッチンなどの衛生管理にもぴったり。非接触で使用できる「きゃらピカシリーズ」は、家族皆で使用する1台として感染症対策におすすめだ。



「きゃらピカ ノータッチアルコールスプレー」は2021年8月22日(日)まで先行予約受付中、2021年8月27日(金)発送予定。「きゃらピカ ノータッチあわウォッシャー」は2021年9月15日(水)まで先行予約受付中、2021年9月発送予定となっている。



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.