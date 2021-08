桑田佳祐、東北を出発点に全国10ヶ所20公演巡るアリーナツアー開催

桑田佳祐が、2021年9月18日宮城・セキスイハイムスーパーアリーナを皮切りに全国10ヶ所20公演を巡るアリーナツアー「LIVE TOUR 2021「BIG MOUTH, NO GUTS!!」」を開催する。



本ツアーの初日公演を行う宮城・セキスイハイムスーパーアリーナは、桑田佳祐が2011年9月の東日本大震災半年後に「宮城ライブ〜明日へのマーチ!!〜」を行った会場。2021年9月は開催からちょうど10年が経つ節目のタイミングにあたる。



桑田自身も多くの活力を受け取ったライブから10年の時を経て、震災の記憶を風化させないためにという想いも込めて宮城の地から出発。今度は全国に自身が音楽を通して活力を届けるべく、ツアーをスタートさせる。



ツアータイトルの「LIVE TOUR 2021「BIG MOUTH, NO GUTS!!」」は度胸はないくせに、大口を叩く、「口先だけの腰抜け野郎」という意味。「人生基本【腰抜け→ケの日】ばかりだけど、たまには【虚勢を張ってみる日→ハレの日】があっても良いのではないか!!」という想いが込められている。



チケットは、8月11日よりサザンオールスターズ オフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」にて先行受付がスタートする。



・桑田佳祐 コメント:

桑田佳祐です。残暑お見舞い申し上げます。

酷暑の折、気を抜くことの出来ない状況が続いておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?

昨年から今年にかけて、私もなかなか思うように活動が出来ず、もどかしい日々を送って参りました。

しかし、そんな時期を過ごしたからこそ、「私に出来る事と言えば、やはりどんな状況にあっても、前向きに、感じたままの音楽を作り続け、聴いて下さる皆様に届けよう」という、至極当たり前の事に、改めて気付かされた次第でございます。

そしてこの度、久々の新作「ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat. 梅干し」を発表致しまして、更にその新作をもって、全国の皆様のもとに伺わせて頂く事と相成りました!!

今回のツアーに関しましては、色々と考えるところも多(おお)ございましたが、毎日を懸命に生きておられる皆様の心を、"ホンの少しでも晴れやかなものにするお手伝いが出来れば幸い"と存じ、スタッフと話し合いを重ね、開催を決意致しました。

音楽を通じて、今までも、そしてこれからもきっと変わることのない、かけがえのない時間と空間を、"ほぼほぼ"いつも通りの形で皆様と共有し合えたらと、切に切に願っております。

そして、そんな心持ちで行う今回のツアーは、”思い出深い”東北の地より、始めさせて頂きます。「音楽人」としての気持ちを新たにさせて頂いた『宮城ライブ』から十年、今でもこうして歌を歌う事が出来ているという感謝の気持ちと共に、精一杯演奏したいと思います。

ツアー・タイトルの『BIG MOUTH, NO GUTS!!』は、度胸はないくせに、大口を叩く、「口先だけの腰抜け野郎」という意味でして、これ、もうお分かりでしょうけど、不肖、私自身のコトであります(笑)

人生基本「腰抜け→ケの日」ばかりだけど、たまには「虚勢を張ってみる日→ハレの日」があっても良いのではないか!!

クヨクヨしたり、前向きになれなかったりする事の多いご時世だけど、たまには(久しぶりに)皆んなで楽しい時間を過ごしてみようよ…という、なんだか回りくどいようですが、ザックリ言うとそんな意味合いのタイトルでございます。

音楽以外には、何一つ役に立つことの出来ない”ナマケモノ”の私ですが、肩肘張らずに、頼れる仲間たちと共に、皆様のもとへ伺わせていただく所存でございます。

さぁ、楽しいショーが始まるよ!!(たぶんね)

毎日お疲れ〜さん!!

開演お待ちど〜さん!!





<ライブ情報>







「桑田佳祐 LIVE TOUR 2021「BIG MOUTH, NO GUTS!!」



supported by SOMPOグループ

特設サイト:https://special.southernallstars.jp/kuwata2021/

2021年9月18日(土)宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

時間:OPEN 15:30 / START 17:00

2021年9月19日(日)宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

時間:OPEN 15:30 / START 17:00

2021年9月25日(土)愛媛県武道館

時間:OPEN 16:30 / START 18:00

2021年9月26日(日)愛媛県武道館

時間:OPEN 15:30 / START 17:00

2021年10月1日(金)新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

時間:OPEN 16:30 / START 18:00

2021年10月2日(土)新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

時間:OPEN 15:30 / START 17:00

2021年10月7日(木)広島グリーンアリーナ

時間:OPEN 17:00 / START 18:30

2021年10月8日(金)広島グリーンアリーナ

時間:OPEN 17:00 / START 18:30

2021年10月20日(水)マリンメッセ福岡 A館

時間:OPEN 17:00 / START 18:30

2021年10月21日(木)マリンメッセ福岡 A館

時間:OPEN 17:00 / START 18:30

2021年10月30日(土)北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

時間:OPEN 16:00 / START 17:30

2021年10月31日(日)北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

時間:OPEN 15:30 / START 17:00

2021年11月10日(水)大阪城ホール

時間:OPEN 17:00 / START 18:30

2021年11月11日(木)大阪城ホール

時間:OPEN 17:00 / START 18:30

2021年11月20日(土)埼玉・さいたまスーパーアリーナ

時間:OPEN 15:30 / START 17:00

2021年11月21日(日)埼玉・さいたまスーパーアリーナ

時間:OPEN 15:30 / START 17:00

2021年12月4日(土)愛知・日本ガイシホール

時間:OPEN 15:30 / START 17:00

2021年12月5日(日)愛知・日本ガイシホール

時間:OPEN 15:30 / START 17:00

2021年12月30日(木)神奈川・横浜アリーナ

時間:OPEN 15:30 / START 17:00

2021年12月31日(金)神奈川・横浜アリーナ

時間:OPEN 20:00 / START 21:30

※開場/開演時間は、今後状況によって変更になる場合がございます。

※12月31日(金)公演は深夜公演のため、神奈川県青少年保護育成条例により、18歳未満の方は20歳以上の方が同伴でもご入場いただけません。予めご了承ください。

料金:

全席指定 12500円(税込)※️お土産付き特別料金

※5歳以上有料/4歳以下で座席が必要な場合は有料となります。



<リリース情報>







桑田佳祐

EP『ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat. 梅干し』



発売日:2021年9月15日(水)

特設サイト:https://special.southernallstars.jp/kuwata2021/

民放共同企画”一緒にやろう”応援ソング「SMILE~晴れ渡る空のように~」、SOMPOグループ CMソング「金目鯛の煮つけ」、新曲「Soulコブラツイスト〜魂の悶絶」に加え未発表の新曲3曲を含む全6曲を収録。完全生産限定盤には今年3月に東京青山にある”音楽の殿堂”Blue Note Tokyoで開催された無観客配信ライブ『静かな春の戯れ~Live in Blue Note Tokyo~』を全編完全収録!

収録曲:

1. Soulコブラツイスト~魂の悶絶

2. さすらいのRIDER

3. SMILE~晴れ渡る空のように~

4. 金目鯛の煮つけ

5. 炎の聖歌隊 [Choir(クワイア)]

6. 鬼灯(ほおずき)

■完全生産限定盤A(CD+Blu-ray)

品番:VIZL-2400

価格:6380円(税込)

■完全生産限定盤B(CD+DVD)

品番:VIZL-2401

価格:6380円(税込)

■通常盤(CD)

品番:VICL-67100

価格:2090円(税込)

■レコード(LP/重量盤)

品番:VIJL-62100

価格:2860円(税込)

【完全生産限定盤特典DISC収録内容】(Blu-ray・DVD共通)

『静かな春の戯れ~Live in Blue Note Tokyo~』

ソバカスのある少女※1

孤独の太陽

若い広場

DEAR MY FRIEND

こんな僕で良かったら

愛のささくれ~Nobody loves me

簪 / かんざし

SO WHAT?

東京ジプシー・ローズ

グッバイ・ワルツ

月光の聖者達(ルビ:ミスター・ムーンライト)

かもめ※2

灰色の瞳※3

東京

SMILE~晴れ渡る空のように~

明日へのマーチ

大河の一滴

スキップ・ビート(SKIPPED BEAT)

真夜中のダンディー

Iko Iko※4〜ヨシ子さん

君をのせて※5〜悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)

明日晴れるかな

※1 ティン・パン・アレー(カバー) / AL「キャラメル・ママ」(1975.11)

※2 浅川マキ(カバー) / SG「夜が明けたら/かもめ」(1969.07)

※3 加藤登紀子&長谷川きよし(カバー) / SG「灰色の瞳」(1974.03)

※4 ドクター・ジョン(カバー)/AL「ガンボ」(1972.04)

※5 沢田研二(カバー)/SG「君をのせて」(1971.11)



サザンオールスターズ オフィシャルサイト:https://southernallstars.jp