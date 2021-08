BiSHアイナ・ジ・エンド「STORY OF DUTY」は『Call of Duty:Mobile』に感化されて作詞した楽曲

アイナ・ジ・エンドが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。8月4日リリースのニューアルバム『GOiNG TO DESTRUCTiON』に収録されている14曲から、3曲を選んでオンエアしました。そのなかの1曲である「STORY OF DUTY」について解説した部分を紹介します。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」8月9日(月)放送分)アイナ:今日は、BiSHのニューアルバム『GOiNG TO DESTRUCTiON』から、私なりに選曲していこうと思います。私がBiSHとしてこのアルバムに参加できることは……ふと我に帰ったときに、すごいありがたいことだなって思うんですよね。BiSHになる前、アイナ・ジ・エンドになるもっと前は、本当に何者でもなさすぎて……。CD ショップに自分の歌声が入ったCDが並ぶなんて思ったこともなかったですし、夢のまた夢でした。こうやって、7年目でまたアルバムが出せること、すごく嬉しいです。アイナ:1年ぐらい前にできていた曲なんですけど、今回作詞をさせていただきました。『Call of Duty:Mobile』というゲームの楽曲(タイアップ)に選んでいただいた曲です。このゲームは、何回も蘇生(リスポーン)ができる……死んでも生き返れるんですよね(笑)。私はそれが羨ましくて、「人の人生は1回きりなのに、その1回きりをひよってたらもったいないなー」なんて思いつつ、「ゲームの世界は羨ましい、蘇生したい」……みたいな。そういう、もがきもがきの葛藤の中で「いやでも、人生一度きりなんだし、楽しまないと損じゃん!」と思った曲です。『Call of Duty:Mobile』に感化されて書きました。良かったら聴いてください――ここで、「STORY OF DUTY」をオンエアアイナ:まじめに曲紹介をしたんですけど、よく考えたらふざけた言葉もめっちゃ混じってました(笑)。『鳴かぬなら鳴くまで待とう ホトトギスなら 飛んじゃえ♪』……よくわからないですけど、心が綺麗な人にはわかるかもしれないです。【BiSH / STORY OF DUTY [OFFiCiAL ViDEO]】今回の放送では、この楽曲のほかに「BROKEN」、「NATURAL BORN LOVERS」についても解説しました。(※アイナ・ジ・エンドは、8月6日に新型コロナウイルスに感染したことを発表しました。この放送は事前に収録されたものです)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/