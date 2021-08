結成15周年を迎えるSCANDAL、メンバーにおけるバンドの“存在意義”とは？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。8月9日(月・振休)の配信では、結成15周年記念日に大阪城ホールで開催されるライブ「INVITATION」がいよいよ間近ということで、活動の原点でもある「大阪」について、そして各メンバーにおけるSCANDALというバンドの存在意義について探っていきます。「AuDee(オーディー)」でチェック!HARUNA:今週から「0821大阪城ホール 強化シリーズ」がスタートです。「SCANDAL 15th ANNIVERSARY LIVE 『INVITATION』at大阪城ホール」へ向けたスペシャルシリーズです。第1弾はこちら!TOMOMI:大阪で生まれたバンドやさかい……by TOMOHARUNA:記念すべき15周年を、原点の地である大阪で迎えるSCANDAL。「メンバー4人にとっての大阪」を、いつになく真剣にトークしていきます……と言いながら、このタイトルなんだけどね。MAMI:この番組だから仕方がないよね、むしろありがとうございます! ですよ。RINA:コテコテやなあ。TOMOMI:なんで、私なん?――「大阪で生まれた女」という名曲の一節にオマージュを捧げてみました。歌っている方が「BORO」さんなので、「TOMO」さんにお願いした次第です。HARUNA:15年にわたってファンでいてくれる方々だけでなく、この番組をきっかけにファンになってくれた皆さんにも、SCANDALにとって所縁のある大阪をより知ってもらおうという趣旨です。ここで1通メールを読みます。<リスナーからのメール・アンニュイ鮎>「SCANDALのみなさん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいています。僕は新曲「アイボリー」を聴いて、「すげぇ、カッコイイ! ロックだなぁ〜」って感じました。僕は、やりたいようにやることがロックだと思うので、決して激しい音の曲だけがロックだとは思いません。「水曜日のSCANDAL」(限定配信番組)を観て、唐突にこのメールを送ろうと思いました。今年で15周年を迎えるSCANDALさんですが、やっぱり常に今が最高です。マジでシブいです。リスペクトです。そこでSCANDALのメンバーに質問なのですが、15周年を迎えるにあたって、皆さんにとって「バンド」とはなんでしょうか?RINA:熱いメールをありがとう!TOMOMI:ありがとう。HARUNA:15周年を迎えるにあたって、バンドとは何か……。TOMOMI:壮大なテーマやな。MAMI:なんでしょうかね……。RINA:なんですかね、もう心臓みたいなものになってるよね。バンドに生かされているし、バンドをやっているからこそ苦しいときもあるし、良くも悪くもバンドに左右されているかな。いつの間にか、自分とは切り離せないものになっているよね。HARUNA:何かを10年以上続けるのって、そもそもそんなにあることじゃない。バンドがなくなったらなんて考えられないし、そういう自分を想像することもできないよね。MAMI:すごいざっくり言うと、16歳からバンドを始めたんだけど、16歳より前が産まれる前で、バンドを始めてからの15年が産まれた後みたいな感覚なんだよね。あらゆるものをSCANDALのMAMIとしてインプットしてきているから。TOMOMI:SCANDALで言うと、この4人で過ごしていることがバンドなんだよね。4人でいる空間に名前をつけたら、SCANDALっていうバンドなのかなって。HARUNA:15年やってきてたどり着いた先はこんな感じでした* * *HARUNA:次は個別に「大阪とは」を語っていくということで。HARUNA:私にとっての大阪は、めっちゃ憧れがあったんですよ。TOMOMI:へ〜!RINA・MAMI 大阪に?TOMOMI東京じゃなくて?HARUNA:東京にも憧れていたんだけど、中学生くらいから急に大阪への憧れが強くなって。RINA・MAMI:へ〜!HARUNA:っていうのも、大阪出身のアーティストが好きだったり、関西弁への憧れとかもあったりしてね。RINA:はいはい。TOMOMI:“方言萌え”ってずっと言ってたもんね。HARUNA:うん。「難波に行ってみたい!」とか憧れもあって。だから自分たちが通っていたダンスボーカルスクールが大阪にあったのも嬉しかったし、そこに通える喜びもあった。初めて1人暮らしをしたのも大阪だったんですよね。* * *番組では他にも、今だからこそ笑える結成当初の話や、この番組で初出しの話まで内容盛りだくさんです。この続きはぜひ、音声サービス「AuDee(オーディー)」でお楽しみください!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056