YOSHIKI（X JAPAN）と市川海老蔵のオンライン対談が8月24日（火）にニコニコチャンネルおよびYouTube Channelメンバーシップ向け番組「YOSHIKI CHANNEL」で配信される。

歌舞伎界をリードすると同時に、ドラマや映画にも出演するなど幅広く活躍している海老蔵。2019年には自身のInstagramにYOSHIKIとの会食写真を投稿したことが話題となった。YOSHIKIは現在さまざまなプロジェクトを進行中で、間もなく大きな発表を控えている模様。2人がどんなトークを繰り広げるのか、番組の配信を楽しみにしておこう。

なお、本日8月11日（水）19:00からの「YOSHIKI CHANNEL」では、出演を予定していたハラミちゃんがスタッフの新型コロナウイルス感染により出演延期となったため、急遽YOSHIKIがファンのリクエストに応えながらピアノ演奏を披露する。20:30からは鬼龍院翔（ゴールデンボンバー）、INORAN（LUNA SEA）、有村竜太朗（Plastic Tree）らをゲストに招く「V系バンドオンライン座談会 2021 第二弾」を配信。前半は無料、21:20からの後半は有料配信となる。

YOSHIKI × 市川海老蔵氏 スペシャル対談

配信日時：2021年8月24日（火）19:00～

配信URL：

https://youtu.be/1rZgOB4k1-A（日本語放送）

https://youtu.be/0Zp1OV04otI（英語同時通訳放送）

https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2041597（ニコニコチャンネル）

YOSHIKI リクエストによるスペシャル生演奏

配信日時：2021年8月11日（水）19:00～

配信URL：

https://youtu.be/L9nfOm-Lptk（日本語放送）

https://youtu.be/strXhuQnHEA（英語同時通訳放送）

https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2041007（ニコニコチャンネル）

YOSHIKI with ヴィジュアル系バンド オンライン座談会 2021 第二弾（前半）※無料配信

配信日時：2021年8月11日（水）20:30～

ゲスト：鬼龍院翔（ゴールデンボンバー） / TUSK（新宿心音会板谷祐 / THE SLUT BANKS） / INORAN（LUNA SEA） / 有村竜太朗（Plastic Tree） / seek（Psycho le Cemu） / maya（LM.C） / 将（アリス九號.） / 九条武政（己龍）

配信URL：

https://youtu.be/kbB8DUi0g74（日本語放送）

https://youtu.be/c4QM69_L4xk（英語同時通訳放送）

https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2041007（ニコニコチャンネル）

YOSHIKI with ヴィジュアル系バンド オンライン座談会 2021 第二弾（後半）※有料配信

配信日時：2021年8月11日（水）21:20～

ゲスト：TUSK（新宿心音会板谷祐 / THE SLUT BANKS） / INORAN（LUNA SEA） / GEORGE（LADIESROOM） / 有村竜太朗（Plastic Tree） / seek（Psycho le Cemu） / maya（LM.C） / 将（アリス九號.） / 九条武政（己龍）

配信URL：

https://youtu.be/gNHhoDEEKRE（日本語放送）

https://youtu.be/pPi0n3Qj_Ao（英語同時通訳放送）

https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2041007（ニコニコチャンネル）