通販も！「ハローキティ×柿の葉寿司」可愛いコラボお弁当どうぞ♪

奈良名産の「柿の葉寿司」の製造・販売を「ゐざさ」の屋号で手がける中谷本舗と、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」がコラボレーションした「ハローキティ 柿の葉寿司4種7個入」が登場♪ 2021年8月12日(木)から販売が開始される。



奈良名産の「柿の葉寿司」と「ハローキティ」が初コラボ決定!



ハローキティが柿の葉寿司の後ろから顔を出している可愛らしいイラストをあしらったランチボックスに、人気のネタ「さば」「さけ」「たい」「あじ」の柿の葉寿司を詰め合わせた、とってもおいしくて可愛いスペシャルなお弁当がやってくる。

柿の葉寿司を美味しく召し上がっていただいた後、ランチボックスはお弁当箱などに再利用いただけるのもうれしい。



さらに、柿の葉寿司とハローキティ、そして、奈良ならではの「鹿」のイラストが入ったポストカード付き。

この商品をご購入いただかないと手に入れることができない特別なポストカードなので、この機会をぜひお見逃しなく。



「ハローキティ 柿の葉寿司4種7個入」は1580円(税込)。

販売は通販・オンラインショップでのお取り扱いのほか、直営店やJR東海道新幹線・主要駅の駅弁売店(ジェイアール東海パッセンジャーズ運営店舗)で販売予定となっている。



伝統の味「柿の葉寿司」とキティちゃんの両方が楽しめるスペシャルコラボ、ぜひお試しあれ。



☆ランチボックスやポストカードをみる(写真8点)>>>



(C)2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L.624504