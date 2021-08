作品情報

GENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバーが主演、主題歌を担当するなど、全員が参加している『昨日より赤く明日より青く CINEMA FIGHTERS project』が、11月26日 (金)よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国にて公開されることが決定し、本ポスタービジュアルとポスターを撮り下ろした際のメイキング映像が解禁された。本作は、EXILE HIRO、SSFF ASIA 代表 別所哲也 、 作詞家 小竹正人の3人によって打ち出された、詩と音楽、映像を一つに融合するプロジェクトの第4弾。GENERATIONS の今を切り取ったのは、SABU、新城毅彦、山下敦弘、森義隆、真利子哲也、久保茂昭ら、数々の名作を世に送り出してきた監督たち。この閉塞感に満ちた困難な時代でも、今日という一瞬一瞬を重ね明日へと歩みを進める我々には、いつもそっと寄り添ってくれる歌がある。こんな時だからこそ、と映画と音楽の力に込められたメッセージが織りなす珠玉の短編集となっている 。撮り下ろされたポスターは、GENERATIONSの7名全員が黒いズボンに白シャツをまとい、本作のタイトル通り赤と青のペンキが各人各様な雰囲気であしらわれ、彼らのクールな若々しさを感じつつも抒情感あふれるものとなっている。よく見ると、一人ひとり着用している衣装は少しずつ異なるデザインのもの。合わせる靴や袖のまくり方など着こなしもそれぞれの個性を尊重し、繊細な違いを出しながらも全体的に統一感のあるデザインだ 。こちらのポスターを撮り下ろした際のメイキング映像では、感染症対策に努めながらも和気あいあいとした雰囲気の中撮影を開始。カメラマンの要望通りに皆が少しずつポーズや表情を次々に変えていく様子はさすがの一言。グループの一体感、魅力がそのまま表れた撮影となった。映像では7人揃っての撮影部分が切りとられているが、一人ずつの撮影もしており、今後ポスター以外のデザインなどで使用予定。『 昨日より赤く明日より青く CINEMA FIGHTERS project 』配給: LDH PICTURES<作品別クレジット>●「BLUE BIRD」監督:SABU出演:佐野玲於、醍醐虎汰朗主題歌:「あおいとり」 KAZUKI DOBERMAN INFINITY●「真夜中のひとりたち」監督:新城毅彦出演:関口メンディー、阿部純子、村上淳主題歌:「笑うしかないトラジディー」数原龍友(GENERATIONS from EXILE TRIBE)●「言えない二人」監督:山下敦弘出演:白濱亜嵐、門脇麦、坂井真紀主題歌:「そんなことキミに言えない」 DEEP SQUAD●「怪談満月蛤坂」監督:森義隆出演:中務裕太、山田真歩、久保井研、筒井真理子主題歌:「散る散る満ちる」 伶●「COYOTE」監督:真利子哲也出演:片寄涼太、ステファニー・パーク、藤井武美、板倉武志主題歌:「サクライロ」片寄涼太(GENERATIONS from EXILE TRIBE)●「水のない海」監督:久保茂昭出演:小森隼、ルナ、聡太郎主題歌:「愛だけは・・・」 iScreamエグゼクティブプロデューサー:EXILE HIRO企画・プロデュース:別所哲也コンセプトプロデューサー:小竹正人企画製作 LDH JAPAN制作:パシフィックボイス配給: LDH PICTURES公式HP www.akakuaoku.toeiad.co.jp Twitter : @cinema_fighters 公式YouTube チャンネル: https://www.youtube.com/channel/UCsht3aMCewt7lmsDka 3AnA