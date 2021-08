今年も跳ね馬が豊作！ 今週末、アメリカの一大イベントに出品される38台のフェラーリたち

レース用のサラブレッドが好きか、グランドツアラーが好きか、クラシックの歴史が好きか、モダンの進化が好きか、そんなことは関係ない。今年のモントレー・オークションでは、フェラーリのデザイン、エンジニアリング、65年の歴史を感じられる38台が出品され、すべてのフェラーリファンが楽しめるラインナップとなっている。



今回のモントレーオークションで出品される跳ね馬たちをご紹介しよう。



【全車両を画像でチェック!モントレーを賑わせる美しい跳ね馬】(写真38点)



Lot 234 1962 Ferrari 268 SP by Fantuzzi

予想落札価格: $8,000,000 - $10,000,000"



Lot 242 1968 Ferrari 330 GTS by Pininfarina

予想落札価格: $2,000,000 - $2,250,000



Lot 221 1991 Ferrari F40

予想落札価格: $1,800,000 - $2,100,000



Lot 238 1966 Ferrari 275 GTB Competizione by Scaglietti

予想落札価格: $8,000,000 - $10,000,000



Lot 109 1963 Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso by Scaglietti

予想落札価格: $1,500,000 - $1,750,000



Lot 355 1963 Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso by Scaglietti

予想落札価格: $1,500,000 - $1,750,000



Lot 337 1959 Ferrari 410 Superamerica Coupe Series III by Pinin Farina

予想落札価格: $6,000,000 - $8,000,000



Lot 225 1961 Ferrari 250 GT Cabriolet Series II by Pininfarina

予想落札価格: $1,250,000 - $1,500,000



Lot 223 2011 Ferrari SA Aperta

予想落札価格: $1,200,000 - $1,350,000



Lot 331 1958 Ferrari 250 GT LWB Berlinetta 'Tour de France' by Scaglietti

予想落札価格: $5,750,000 - $6,500,000



Lot 264 1957 Ferrari 250 GT Coupe by Boano

予想落札価格: $775,000 - $900,000



Lot 248 2005 Ferrari Superamerica

予想落札価格: $625,000 - $700,000



Lot 352 1953 Ferrari 166 MM Spider Series II by Vignale

予想落札価格: $4,000,000 - $5,000,000



Lot 335 1971 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti

予想落札価格: $550,000 - $650,000



Lot 340 2015 Ferrari 458 Speciale A

予想落札価格: $550,000 - $650,000



Lot 243 1995 Ferrari F50

予想落札価格: $3,600,000 - $4,000,000



Lot 250 2009 Ferrari 599 GTB Fiorano

予想落札価格: $550,000 - $650,000



Lot 311 1995 Ferrari F512 M

予想落札価格: $400,000 - $500,000



Lot 254 2016 Ferrari F60 America

予想落札価格: $3,500,000 - $4,500,000



Lot 310 1984 Ferrari 512 BBi

予想落札価格: $375,000 - $450,000



Lot 346 1963 Ferrari 250 GTE 2+2 Series III by Pininfarina

予想落札価格: $350,000 - $450,000



Lot 247 2001 Ferrari 550 Barchetta Pininfarina

予想落札価格: $325,000 - $375,000



Lot 251 2018 Ferrari 812 Superfast

予想落札価格: $300,000 - $350,000



Lot 321 1981 Ferrari 512 BB/LM

予想落札価格: $3,000,000 - $3,500,000



Lot 249 2005 Ferrari 612 Scaglietti

予想落札価格: $275,000 - $325,000



Lot 246 2007 Ferrari F430 Spider

予想落札価格: $275,000 - $325,000



Lot 224 1972 Ferrari 365 GTC/4 by Pininfarina

予想落札価格: $250,000 - $325,000



Lot 206 1966 Ferrari 330 GT 2+2 Series II by Pininfarina

予想落札価格: $250,000 - $300,000



Lot 319 2015 Ferrari LaFerrari

予想落札価格: $2,750,000 - $3,000,000



Lot 229 1979 Ferrari 512 BB

予想落札価格: $225,000 - $325,000



Lot 216 1970 Ferrari 365 GT 2+2 by Pininfarina

予想落札価格: $200,000 - $250,000



Lot 322 1967 Ferrari 330 GT 2+2 Series II by Pininfarina

予想落札価格: $200,000 - $240,000



Lot 316 2003 Ferrari Enzo

予想落札価格: $2,200,000 - $2,450,000



Lot 270 1977 Ferrari 308 GTB

予想落札価格: $120,000 - $150,000



Lot 222 1983 Ferrari 400i

予想落札価格: $90,000 - $120,000



Lot 360 1999 Ferrari 456M GT

予想落札価格: $90,000 - $110,000



Lot 357 1984 Ferrari 400i

予想落札価格: $75,000 - $125,000



画像を見るだけでもワクワクするこれらの珠玉のフェラーリは、8月12日~14日にアメリカ・モントレーで開催されるRMサザビーズのオークションに登場する。



RM Sotheby's

https://rmsothebys.com/