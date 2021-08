チャンピオンズリーグ(CL)予選3回戦セカンドレグが10日に各地で行われた。

MF伊東純也が所属するヘンクはアウェイで強豪シャフタールと対戦した。ファーストレグでアシストを記録しこの日も先発出場を果たした伊東だったが、ビハインドを負って臨んだヘンクは27分にラシナ・トラオレに先制ゴールを浴びる。さらに76分にも追加点を許すと、伊東は82分に途中交代。終盤に1点を返したヘンクだったが反撃は及ばず、2戦合計2-4とシャフタールに敗れ、CL本大会出場とはならなかった。

その他、MF堂安律が所属するPSVは敵地でミッティランを下し、危なげなくプレーオフ進出。スティーヴン・ジェラード監督率いるレンジャーズはマルメに2戦合計2-4で敗れ、本大会への出場を逃すこととなった。

勝利した10チームにシードされていたザルツブルクとブレンビーを加えた12チームは、7月17日または18日にプレーオフ第1戦、24日または25日に第2戦を戦い、勝者がCL本大会への切符を手にすることとなる。

■CL予選3回戦セカンドレグ(8月10日開催)

スラヴィア・プラハ(チェコ) 1-0(2戦合計:1-2) フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)◎

◎シェリフ・ティラスポリ(モルドバ) 1-0(2戦合計:2-1) ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア)

◎シャフタール(ウクライナ) 2-1(2戦合計:4-2) ヘンク(ベルギー)

◎モナコ(フランス) 3-1(2戦合計:5-1) スパルタ・プラハ(チェコ)

ミッティラン(デンマーク) 0-1(2戦合計:0-4) PSV(オランダ)◎

◎ルドゴレツ・ラズグラド(ブルガリア) 2-2(2戦合計:3-3) オリンピアコス(ギリシャ)

◎ヤング・ボーイズ(スイス)3-1(2戦合計:4-2) クルジュ(ルーマニア)

◎ベンフィカ(ポルトガル) 2-0(2戦合計:4-0) スパルタク・モスクワ(ロシア)

レンジャーズ(スコットランド)1-2(2戦合計:2-4) マルメ(スウェーデン)◎

レギア・ワルシャワ(ポーランド) 0-1(2戦合計:1-2) ディナモ・ザグレブ(クロアチア)◎

■CL予選プレーオフ組み合わせ

ザルツブルク(オーストリア) vs ブレンビー(デンマーク)

ヤング・ボーイズ(スイス) vs フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)

マルメ(スウェーデン) vs ルドゴレツ・ラズグラド(ブルガリア)

シェリフ・ティラスポリ(モルドバ) vs ディナモ・ザグレブ(クロアチア)

モナコ(フランス) vs シャフタール(ウクライナ)

ベンフィカ(ポルトガル) vs PSV(オランダ)