「現場の声」上げづらかった医療従事者・教員… 若新雄純「個人と組織の関係性を見直すターニングポイント」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。7月29日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「先生の声を社会や行政に届ける新たな試み」について取り上げました。現在、学校の現場では「働き方改革」を課題として抱えています。“先生の声を社会や行政に届ける回路をつくりたい”という思いから、全国各地で教員研修を担当する教育ファシリテーターらが、現場で働く先生たちの声を反映したアンケートサイトを9月に開設する予定です。若新によると、ベビーブームなどの影響で生徒の数が増加した際、先生の人手が必要だったことから、従来よりも多く採用した時期があると言います。当時採用された先生たちの多くが、いまなお現役として働いているため、「採用できる先生の人数は学校によって限られている。(学校によっては人員が足りているため)若手の採用人数を絞った時期もあるらしい」とコメント。子どもたちが多い時代に増員した先生たちは、いまでは年配のベテラン教師に。その一方で、少子化が進み、子どもたちの数は減少していることについて、若新は「学校の先生をピラミッドで見ると、(年配の先生が多いのに対し)若手・中堅の先生の人数が少ない。今後、年配の先生方が(定年で)引退されると、急激に(学校現場は)人手不足になるなどの構造の問題もある」と指摘します。なかでも若新が注目すべきこととして挙げたのは、「日本の医療現場で働く看護師さんたちなどが、コロナ禍でも、あまり声を上げられない現状があったこと」。医療従事者をはじめ、先生と呼ばれる人たちや公務員などは「黙って働くのが美徳だとされてきた。“現場での不満や課題意識などをSNSなどで発信するものではない”という空気があったらしい。ましてや、所属先が病院や学校といった公的機関だと、“組織を背負っているのに、それを差し置いて個人が勝手に情報発信をすべきではない”(といった風潮がある)」と話します。組織の一員である以上、現場でのリアルな声を「(SNSなどで個人的に)勝手に発信してしまうと、“共に働くほかの人たちにも迷惑がかかるのでは……”などと、なかなか声を上げられなかった。ところが(最近になってようやく)『声を上げられないという労働環境そのものも、見直さなければならない1つなのでは』と言われるようになってきた」と、時代の変化を感じているとも。今回のように、教育ファシリテーターらが橋渡し的な役割を担い、アンケートサイトの立ち上げが契機となって環境が変わる可能性があると言う若新。「これからは相当、いろいろな声が出てくると思う。これまで声を上げづらかった現場で働く人たちは、もしかすると先生や看護師だけではなく、例えば消防士や警察官などからもいろいろな声が上がってくるようになる可能性がある」と推測します。そして、若新からはもう1つ提案が。これまでのアンケートは賛否を問うものが多く、特に労働環境に関する内容となると「『長時間労働は是か非か』などのように、『YES/NO』だけで問われると、対立を生むだけで答えづらい。『YES/NO』だけでは答えられないのが、現場の複雑な事情だと思う。今回のアンケートでは、自由記述で意見を述べる欄がちゃんと設けられているものよい声の上げ方も単純に『YES/NO』だけでは割り切れない、リアルなことをきちんと言えるような環境・世の中が整っていくことが大事」と主張。「“働き方改革”はあくまでも表面的な話であって、個人と組織の関係性をどう見直していくかという大きなターニングポイントにきている気がする」と話していました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、角田陽一郎(月曜)、乙武洋匡(火曜)、副島淳(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/38286