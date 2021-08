『バイオハザード：インフィニット ダークネス』2WAYミリタリーバッグ

インペリアル・エンタープライズより、『バイオハザード:インフィニット ダークネス』に登場する米軍特殊部隊「MAD DOGS」の装備品をイメージした 2WAYミリタリーバッグが新発売! 2021年8月10日(火)より、PREMICO オンラインショップにて発売された。



全世界でシリーズ累計出荷本数1億1千万本以上を超えるサバイバルホラーゲームの金字塔『バイオハザード』初の連続CGドラマとして、Netflixで独占配信中の『バイオハザード:インフィニット ダークネス』より、米軍特殊部隊「MAD DOGS」の装備品をイメージしたミリタリーテイストのバッグが登場する。



防弾チョッキや特殊部隊の装備品にも採用される「コーデュラ(R)ナイロン」を生地に用いた、耐久性と機能性を兼ね備えたアイテム。ショルダーバッグとしてもレッグポーチとしても、その日の気分や用途に合わせて使い分けできる便利なアイテム。



バッグのサイドには米軍特殊部隊「MAD DOGS」エンブレムのワッペンが付いており、着脱可能となっている。



価格は1万8480円(税込)、商品サイズは本体が縦34×横22×奥行11.5cm、メインルーム部分が縦24×横12.5×奥行6.5cm。



機能性に優れ、デザインも格好いい2WAYバッグをお見逃しなく!



(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.