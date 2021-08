『すみっコぐらし』おすしの会テーマの3Dクリスタルキーホルダー♪

フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、『すみっコぐらし』おすしの会テーマから「しろくま」「ねこ」「とかげ」のフルカラー3Dクリスタルキーホルダーの発売を決定。8月6日(金)より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップにて受注受付を開始した。



2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。



そんな『すみっコぐらし』のおすしの会テーマより、「しろくま」「ねこ」「とかげ」の3Dクリスタルキーホルダーが登場! フルカラー3Dプリンターにより、おすしになりきるすみっコたちをカラフルに表現している。



小さいながら細部も作り込まれており、様々な角度から楽しめる。思わず集めたくなるようなサイズ感がとってもキュートなクリスタルフィギュアだ。



本商品は現在受注受付中、2021年8月末より順次発送予定となっている。



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.