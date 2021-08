森七菜 新曲『深海』は「Ayaseさんに神頼みみたいな気持ちで頼んだ曲」

森七菜が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。新曲「深海」の配信リリースと楽曲解説、生配信イベントの開催を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」8月9日(月)放送分)森:1ヶ月ぶりの登校になりますが、今日は生徒のみなさんにいろいろとお知らせを持ってきました! いきなりですが、初解禁情報をお知らせしたいと思います。私、森七菜、新曲のリリースが決定しました! やった~! カバー曲の『スマイル』を出させていただいた以来になりますね。森:こちらの「深海」はですね……また大発表なんですけど、YOASOBIコンポーザーのAyaseさんがプロデュースしてくださいました。私、YOASOBI大好きだから、本当に嬉しくてしょうがなかったですね。Ayaseさんとも、この曲を作るとなったときにいろいろお話をしました。「深海」という曲は、ざっくり言うと……たぶんみんなも抱えているんじゃないかという、“誰かに会いたい”とか、“さみしくてもどかしい気持ち”とかを歌っています。私も、大分から出て来てなかなか帰れなかったり……。近くても遠くても今なかなか会えない、誰とも会えないという時だから、すごく満たされない気持ちが続いているじゃないですか。そんな気持ちを「深海」という曲を通して、みんなと共有して、一つに、深海に落とし込める場所がここにできればなということで、この曲を作りました。森:みなさん、いかがですか? この曲はですね、先ほどテーマについてお話しした通り、さみしい気持ち、もどかしい気持ち、いろいろとあるんですけど、最後は希望につながっていく歌です。大切な誰かと一緒に聴くのも良し、大切な誰かに贈るも良し、想って聴くだけでも良し……いろんな聴き方をしてください。その代わりに、いま誰かに会えないとかさみしい気持ちは、1人で抱え込まないでこの曲「深海」に集まりましょう。そうしたら、さみしくないはず! そう思って作ったので、そうなってくれたら嬉しいなと思います。Ayaseさんが、すごく素敵な曲を書いてくださったんですよ。この生活が始まって2年くらいですかね……もはや言葉にもできないじゃないですか。もどかしい気落ちをAyaseさんならどうにか言葉にしてくれるんじゃないかと思って、神頼みみたいな気持ちで頼んだ曲だったので。初めて聴いたときに「こういう事だったのか、自分の気持ちは」って……苦しい気持ちだけど、向き合えるようになったキッカケの曲にもなりました。自分にとっても宝物となっております。番組では、新曲「深海」のリリース配信イベントが8月31日(火)に開催されることも発表。このイベントには、番組のリスナー15名が招待されています。8月31日は20歳の誕生日ということで、「みんなちゃんと夏休みの宿題は終わらせて、気持ち良く来てくださいね。誕生日に『夏の友』だけは見たくない!」と話していました。応募の詳細は、番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/staff/special/index.php?itemid=17283)でご確認ください。※配信は、森七菜公式Instagram、森七菜Official YouTube Channel、「SCHOOL OF LOCK!」の公式LINEアカウントより生配信予定です。(詳細は後日発表されます)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/