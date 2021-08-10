【結果速報】日本航空、甲子園初出場の東明館に零封勝利　ヴァデルナが5安…

＜1日目 第3試合 1回戦 ●東明館 0ー4 日本航空○＞（10日、阪神甲子園球場）







第103回全国高等学校野球選手権大会は10日、阪神甲子園球場で第1日を迎え、第3試合で東明館（佐賀）と日本航空（山梨）が対戦。終盤に得点を重ねた日本航空が、4-0で零封勝利を収め、2回戦へ進んだ。



試合は、日本航空エースのヴァデルナ フェルガス、東明館の2年生エース・今村珀孔が緊迫した投手戦を演じ、5回までスコアボードにゼロを並べた。



東明館は、6回、2死一、二塁から7番・成沢空舞の中安打で二塁走者が本塁を狙ったが、日本航空の中堅手・エドポロ ケインの好返球で得点は奪えず。ピンチを防いだ日本航空は、その裏、2死一、三塁の局面を迎え、4番・和泉颯馬の打席間で一塁走者がスタート。隙をついた三塁走者のホームスチールが成功し、1点を先行した。



さらに日本航空は、8回、安打と犠打で1死二塁とすると、2番・森迅央のレフトオーバーの適時二塁打、4番・和泉の2点適時打が飛び出し、大きな3得点を挙げた。



日本航空は、4点差となった9回もヴァデルナがマウンドへ。最後まで東明館打線を寄せ付けず、5安打完封勝利を飾った。



勝利した日本航空の次戦は、16日・第3試合で新田（愛媛）と対戦予定だ。



