コメント

山下大輝

岡本信彦

梶裕貴

ストーリー

世界中の“個性”保持者の殲滅を目論む謎の組織・ヒューマライズ。彼らが各国に仕掛けた、“個性”を暴走させ崩壊に導く爆弾<個性因子誘発爆弾(イディオトリガーボム)>から人々を救うため、世界選抜ヒーローチームが結成。世界各国のプロヒーローと、ヒーロー事務所でインターン中だった雄英高校ヒーロー科の生徒たちが招集され、各地で爆弾の回収任務にあたっていた。エンデヴァー事務所でインターン中のデク・爆豪・轟の3人も、日本から遠く離れた国<オセオン>で作戦行動中、ある事件に巻き込まれたデクがなんと全国指名手配されてしまう! 事件をきっかけに出会った運び屋の少年・ロディとともに、警察や謎の敵(ヴィラン)集団から命を狙われるデクたち。その影で巨大な陰謀が動き出し……。そして、ヒューマライズ指導者、フレクト・ターンからの犯行声明が全世界に届く―「タイムリミットは今から2時間」各国で発生するパニック、刻一刻と迫りくる世界崩壊へのカウントダウン。ヒーローチームは絶体絶命の状況下で、危険を顧みずに各地の爆弾回収に向かう―ヒロアカ史上最大の危機に、世界の、そしてヒーロー達の未来が、“彼ら”に託された。

作品情報

8月6日(金)に公開された劇場版第3作目『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』。8月9日(月)までの公開4日間の興行成績は、動員数72万人、9.4億円を超え、前作、『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』【2019年12月20日(金)公開/興収17.9億円】対比で、200.2%を記録した。過去2作品の劇場版『僕のヒーローアカデミア』作品史上、興収No.1確実となる大ヒットスタートを切った。初日アンケートでは「非常に良かった」「良かった」と回答した方が驚異の97.8%という数字を記録。また「人にすすめますか?」という問いにも90.6%が「すすめる」と答え、非常に高い満足度を獲得。世界を舞台に力を合わせて戦うヒーローたちのアツい姿や、スクリーン狭しと動き回る大迫力のアクションが高い評価を受けている。男女比は23.5%:76.5%と女性が多く、年代は20代が最も多く、次いで10代、30代と続いている。本作の大ヒットを受けて、山下大輝(緑谷出久)、岡本信彦(爆豪勝己)、梶裕貴(轟焦凍)から喜びのコメントも到着した。『ワールド ヒーローズ ミッション』が公開されて、すごくうれしい気持ちがあふれています。1・2作目を越える大ヒットスタートで、たくさんの方々にご覧いただいているとお聞きし、ヒロアカ好きの仲間が増えたような感覚で本当にうれしいです!本作は、さまざまな視点で楽しめる作品になっていると思います。吉沢亮さん演じるオリジナルキャラクターのロディの目線で感情移入しながら「ヒロアカ」の世界観を楽しめますし、さらに、デクやかっちゃん、轟くんが、インターン生として今回のミッションに参加していますが、その姿から、彼らがプロのヒーローとして活動している未来が見える、そんな印象がありました。皆さんそれぞれが『ワールド ヒーローズ ミッション』を自分なりの見方で楽しんでくださることを願っています。多くの方々に観て頂いているようで、本当にありがとうございます!「自分で限界を決めちゃいけない」というデクのセリフがあるんですが、台本を読んでいてハッとしました。「爆豪はこうだ」と僕の中で限界を無意識に決めてしまっていたので、それを超えて「PLUS ULTRA<プルスウルトラ>」するのがこの劇場版第3弾なんだと。本当に鼻血が出そうなくらい(笑)力を込めて演じさせてもらいました。僕自身、デクの言葉に背中を押されて収録に臨みましたが、そうして僕たちが込めた想いが、観てくださった方々に届いて、「デク、爆豪、轟、そしてロディがあんなに頑張っていたんだから、自分だって頑張れることがあるはず!」とプラスのエネルギーに変えていただけたら嬉しいです。ぜひ、これからも『ヒロアカ』を応援してください!!ようやく公開を迎え、多くの方々に劇場でご鑑賞いただけていることを本当に嬉しく思っています!本作では、轟たちはまだインターン生でありながらも"一人のプロ"として、世界の危機を救うために立ち向かっていきます。物語序盤の彼を考えてみれば、父親であるエンデヴァーの事務所にインターン先を決めたこと自体、とても大きな前進。そんな彼の成長は、共に歩ませてもらっている僕にとって、ものすごく眩しく映っています。たとえアカデミア生であろうと、一度現場に立てば、プロヒーローと同じ責任が伴うもの。これまでにないほど過酷な状況に挑む彼らの姿からは、間違いなく勇気と希望をもらえるはずです。緑谷、爆豪、轟。そしてクラスメイトやプロヒーローたちとの絆を感じられる刺激的なドラマ、ぜひ映画館で体感されてください!■タイトル:僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション■原作・総監修・キャラクター原案:堀越耕平(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)■監督:長崎健司■脚本:黒田洋介■キャラクターデザイン:馬越嘉彦■音楽:林ゆうき■アニメーション制作:ボンズ■声の出演:山下大輝、岡本信彦、梶裕貴、中井和哉、林原めぐみ、吉沢亮、他■公開日/2021年8月6日(金)