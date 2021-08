フジテレビによるバーチャルイベント「THE ODAIBA 2021 バーチャル冒険アイランド」の中で行われるライブ企画「めざましライブ」の出演アーティスト第2弾が発表された。

8月14日にスタートする「THE ODAIBA 2021 バーチャル冒険アイランド」は、毎年夏のフジテレビの恒例イベントをバーチャル空間で開催するというもの。「めざましライブ」には17組の出演が予定されており、今回は新たに米米CLUB、=LOVE、FOMARE、川崎鷹也、THE BOYZ、FIVE NEW OLD、eill、ハラミちゃんの出演が決定した。

「バーチャル冒険アイランド」専用アプリの配信は明日8月11日18:00にスタートする。

THE ODAIBA 2021 バーチャル冒険アイランド「めざましライブ」出演アーティスト

2021年8月14日(土)JO1

2021年8月15日(日)山崎育三郎(ゲスト:3時のヒロイン)

2021年8月16日(月)瑛人

2021年8月17日(火)ゴールデンボンバー

2021年8月18日(水)内田雄馬

2021年8月19日(木)BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE

2021年8月20日(金)米米CLUB

2021年8月21日(土)Novelbright

2021年8月22日(日)堂珍嘉邦×藤巻亮太

2021年8月23日(月)DOBERMAN INFINITY

2021年8月24日(火)=LOVE

2021年8月25日(水)FOMARE

2021年9月1日(水)川崎鷹也

2021年9月2日(木)THE BOYZ

2021年9月3日(金)FIVE NEW OLD

2021年9月4日(土)eill

2021年9月5日(日)ハラミちゃん