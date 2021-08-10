8月20日から22日に新潟・苗場スキー場で行われるロックフェス「FUJI ROCK FESTIVAL '21」の出演アーティストが追加発表された。
今回新たにアナウンスされたのは21日に出演するKen Yokoyama。彼らのライブはGREEN STAGEにて、18:50より行われる。チケットは現在一般販売中。
FUJI ROCK FESTIVAL '21
2021年8月20日（金）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
GREEN STAGE
RADWIMPS / MAN WITH A MISSION / SiM / くるり / yonige / OKAMOTO'S
WHITE STAGE
millennium parade / METAFIVE / KID FRESINO（BAND SET） / 5lack / DYGL / ドレスコーズ
RED MARQUEE
SUMMIT（PUNPEE、GAPPER、OMSB、MARIA、SIMI LAB、DyyPRIDE、BIM、VaVa、in-d、C.O.S.A.×KID FRESINO、BLYY、TWINKLE+） / Yogee New Waves / THE BAWDIES / H ZETTRIO / TENDOUJI / KOTORI
PLANET GROOVE
Vaundy / Kan Sano
FIELD OF HEAVEN
坂本慎太郎 / Tempalay / LITTLE CREATURES / 手嶌葵 / スピンオフ四人囃子 feat. 根本要、西山毅 / 前野健太
Gypsy Avalon
"The Timeless Nation" featuring TOKU（TOKU+小沼ようすけ+Kai Petite+沼澤尚 Mix by Kamiyann）/ アトミック・カフェ トーク（村本大輔［ウーマンラッシュアワー］ / MC：津田大介）/ アトミック・カフェ（片平里菜）/ 高野寛 × 原田郁子 / 猪苗代湖ズ
PYRAMID GARDEN
ヨガワークショップ（渋木さやか） / Rickie-G / 藤原さくら / クロワッサンサーカス / Quietstorm（DJ） / Kaoru Inoue（DJ） / Chida（DJ） / AO YOUNG & Friends / LOVE FOR NIPPON（Hanah Spring / 青谷明日香）
苗場食堂
South Penguin / NONE THE WiSER / EKD & Los Changaras
ROOKIE A GO GO
TAMIW / Sound's Deli / Haiki
Day Dreaming
TARZAN / ASANO TADANOBU / DJ TASAKA / スケボーキング / DJ Yogurt
2021年8月21日（土）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
GREEN STAGE
King Gnu / Ken Yokoyama / ザ・クロマニヨンズ / サンボマスター / SIRUP / KEMURI
WHITE STAGE
NUMBER GIRL / The Birthday / MONOEYES / envy / AJICO / カネコアヤノ / tricot
RED MARQUEE
indigo la End / サニーデイ・サービス / milet / ReN / DENIMS / Mega Shinnosuke
TRIBAL CIRCUS
THE SPELLBOUND / THE ALEXX
FIELD OF HEAVEN
ROVO / Dachambo / Char / The Ska Flames plus Special Guest 元ちとせ / 光風 & GREEN MASSIVE / 草田一駿 五重奏体系
Gypsy Avalon
ムジカ・ピッコリーノ アルカ号の仲間たち / アトミック・カフェ トーク【津田大介・小泉今日子・上田ケンジ】/ アトミック・カフェ 黒猫同盟（［上田ケンジとコイズミキョウコ］＋ゲスト 渡辺シュンスケ［ピアノ］）/ Alina Saito & 君島大空 / metamorphose project（EIKO+ERIKO｜EYRIE）
PYRAMID GARDEN
ヨガワークショップ（渋木さやか） / 角舘健悟（Yogee New Waves）/ 加藤登紀子 / クロワッサンサーカス / ZAMIANG（DJ） / 野田洋次郎（RADWIMPS）/ 下津光史（踊ってばかりの国）
苗場食堂
苗場音楽突撃隊 / AAAMYYY / uminecosounds
ROOKIE A GO GO
SEAPOOL / Acidclank / MELT4
Day Dreaming
DJ MAAR（DOGsPISTOLS）feat. MariNa / YOSA & TAAR / MYSS / PKCZ / DJ KENTARO
2021年8月22日（日）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
GREEN STAGE
電気グルーヴ / 忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVER（with ROUTE 17 Rock''n''Roll ORCHESTRA feat. 仲井戸”CHABO”麗市 / UA、エセタイマーズ、奥田民生、GLIM SPANKY、甲本ヒロト、チバユウスケ、Char、Tokyo Tanaka、Jean-Ken Johnny、トータス松本、YONCE） / MISIA / 秦基博 / cero / Awesome City Club
WHITE STAGE
平沢進＋会人（EJIN） / FINALBY ( ) / THA BLUE HERB / 折坂悠太（重奏） / TENDRE / yonawo / 秋山黄色
RED MARQUEE
CHAI / GEZAN / 羊文学 / MONO NO AWARE / STUTS（Band set : 仰木亮彦、岩見継吾、吉良創太、TAIHEI） / 君島大空 合奏形態
SUNDAY SESSION
砂原良徳 / 4s4ki
FIELD OF HEAVEN
OAU / 上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット / カルメン・マキ&OZ / BEGIN / 青葉市子 / 民謡クルセイダーズ
Gypsy Avalon
アトミック・カフェ トーク（津田大介 / 斎藤幸平［経済思想家］）/ アトミック・カフェ エセタイマーズ / ケロポンズ with こどもロッカーズ / 大友良英 GEKIBAN / Ukulele Adventures 近藤利樹と名渡山遼
PYRAMID GARDEN
ヨガワークショップ（渋木さやか） / 曽我部恵一 / LEARNERS / クロワッサンサーカス / 松田“CHABE”岳二（DJ） / KOTARO（DJ）/ GOMA meets U-zhaan / Julia Shortreed
苗場食堂
碧海祐人 / LITTLE BLACK DRESS / 奇妙礼太郎
ROOKIE A GO GO
ELL / STAP Sigh Boys / Ms.Machine
Day Dreaming
ERIMIYA / YOU THE ROCK★ & DJ DA-15 / O.N.O（THA BLUE HERB）/ 鎮座DOPENESS / BRYAN BURTON-LEWIS