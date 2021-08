女優の森七菜が、20日に約1年ぶりとなる新曲「深海」をデジタル配信リリースする。

昨年から今年にかけて数多くの映画やドラマ初主演、カバー曲「スマイル」のヒットなど、女優のみならず歌手としても、幅広い活動で注目を浴びている森。今作は、YOASOBIのコンポーザーとして活躍しているAyaseプロデュースによるもので、本人同士でのミーティングで森が今歌いたい気持ちを伝え、それを元にAyaseが歌詞と楽曲を書き下ろした。

また、今作のリリースを記念して、森にとって20歳の誕生日となる31日19時より「森七菜『深海』リリース記念配信イベント」を開催することも決定。森の公式InstagramとMusic Official Channel、そしてTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK!』(毎週月曜〜木曜 22:00〜)のLINE公式アカウントより当日生配信される。現在、森が毎月2週目にパーソナリティを務める『SCHOOL OF LOCK!』のコーナー「GIRLS LOCKS!」内にて、この配信イベントに限定15名を招待する募集も9日よりスタートしている。

■森七菜コメント



Ayaseさんがつづる言葉や奏でるメロディーに日々陶酔しっぱなしのただただファンの私が今回一緒に楽曲制作させていただけると聞き、狂喜乱舞し、一番初めに思ったことと言えば正直、Ayaseさんの音楽を歌うことができるなら、何もかも委ねていい! それだけでいい! だったんです。ですがAyaseさんの言葉とメロディーのお力をいただける二度とないであろうこの機会に思いをたくさん巡らせ、私からお伝えしたい思いをすぐに見つけました。それが「深海」のテーマであり、私からのお願いのようなものでした。私自身と、この曲に暖かさを感じてくれた方ならきっと薄く長くある、もう言葉にすることも遠ざけてしまったもどかしい思い。ひとりぼっちで寂しい気持ちをみんなが抱えている今だから、せめてその思いを持って集まれる場所があったなら。Ayaseさんがこの思いを余すことなく掬ってくださり完成した「深海」が広く深く縁になる日を思いながら歌わせていただきました。

■Ayaseコメント



森さんご本人と直接お話をして、彼女が今心の内で思っていることを僕なりの表現に落とし込みました。遠く離れた場所にいる大事な人への思い。健やかで穏やかな日常を送ってほしいという願い。だけど今すぐ何かをしてあげられるわけじゃない、自分には願うことしかできない、そんなもどかしさや息苦しさを、深い深い海の中に例えて、優しいミディアムバラードで仕上げました。