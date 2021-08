adieu（上白石萌歌）、初ワンマンライブチケット即完につきライブ配信決定

adieu(上白石萌歌)が、2021年8月25日にZepp DiverCity(TOKYO)にて開催する、初ワンマンライブ「adieu First Live 2021 -à plus- 」をライブ配信する。



本公演はチケットが発売して3分経たずして即完売となった。チケットを購入できなかった人に向けて、急遽ライブ配信が決定した。



adieuは2019年12月、デビューミニアルバム『adieu 1』リリースを記念した100名限定・完全招待制ショーケース「adieu secret show case [unveiling]」以来のライブ。チケット制のワンマンライブとしては今回が初となる。





<ライブ情報>







「adieu First Live 2021 -à plus-」



2021年8月25日(水)東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

時間:OPEN:17:30 / START:18:30

全席指定:5900円(税込)

主催:東宝芸能 / ソニー・ミュージックレーベルズ 企画制作:ソニー・ミュージックエンタテインメント 協力:東宝ミュージック

お問合せ:ライブエグザム 03-5575-5170(平日 月曜・火曜 13時~17時)

配信チケットURL:https://stagecrowd.live/4914649449/



adieu OFFICIAL WEBSITE:http://www.adieu-web.com