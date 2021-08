9日、明治安田生命J2リーグ第24節が各地で行われた。

J1と同じく東京オリンピック開催による中断期間から本格的な再開を迎えたJ2。今節は全11試合が同日に行われた。

前節、首位に浮上した京都サンガF.C.は、ホームにFC町田ゼルビアを迎えた。試合は京都のFWピーター・ウタカが13分に先制点を決めるが、町田も41分のDF奥山政幸のゴールで追いつき1-1でハームタイムへ。迎えた後半立ち上がり、京都は途中出場のFWイスマイラが勝ち越し点を決めると、結局これが決勝点。直近のリーグ3戦無敗とした京都が、今節も首位を守っている。

2位のジュビロ磐田は、アウェイでヴァンフォーレ甲府との一戦。前節の黒星から立ち直りたい試合でMF松本昌也が先制点を記録するが、後半開始早々に甲府のMF泉澤仁のゴールで追いつかれてしまう。それでも磐田はFW大津祐樹のゴールで勝ち越しに成功。そのまま勝利かと思われたが、後半アディショナルタイムに甲府DFメンデスに痛恨の同点弾を許し、結局試合は2-2の引き分けに終わった。

4位のFC琉球は、アウェイでギラヴァンツ北九州と対戦した。試合は9分に北九州のMF西村恭史が先制ゴールを決め、1-0でハーフタイムを迎える。1点を追う琉球は後半、途中出場のMF武田英寿のゴールで同点とすると、84分にこちらも途中出場のFW清水慎太郎が逆転ゴールをゲット。1-2で勝利を収めた琉球は、大宮アルディージャと引き分けに終わったアルビレックス新潟を追い抜き、3位に浮上している。

第24節の試合結果と順位表、また第25節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

SC相模原 0-0 栃木SC

ヴァンフォーレ甲府 2-2 ジュビロ磐田

アルビレックス新潟 2-2 大宮アルディージャ

ブラウブリッツ秋田 1-4 松本山雅FC

京都サンガF.C. 2-1 FC町田ゼルビア

モンテディオ山形 3-1 ジェフユナイテッド千葉

水戸ホーリーホック 1-1 東京ヴェルディ

ザスパクサツ群馬 1-1 愛媛FC

ツエーゲン金沢 (中止) V・ファーレン長崎

ファジアーノ岡山 1-0 レノファ山口FC

ギラヴァンツ北九州 1-2 FC琉球

■順位表

1位 京都(勝ち点51/得失点差+20)

2位 磐田(勝ち点49/得失点差+13)

3位 琉球(勝ち点47/得失点差+17)

4位 新潟(勝ち点46/得失点差+24)

5位 山形(勝ち点45/得失点差+14)

6位 甲府(勝ち点44/得失点差+16)

7位 町田(勝ち点41/得失点差+13)

8位 長崎(勝ち点40/得失点差+4)

9位 東京V(勝ち点36/得失点差−3)

10位 千葉(勝ち点32/得失点差0)

11位 水戸(勝ち点31/得失点差+6)

12位 岡山(勝ち点29/得失点差−2)

13位 秋田(勝ち点29/得失点差−4)

14位 金沢(勝ち点26/得失点差−5)

15位 山口(勝ち点26/得失点差−8)

16位 松本(勝ち点25/得失点差−16)

17位 栃木(勝ち点22/得失点差−9)

18位 群馬(勝ち点22/得失点差−15)

19位 愛媛(勝ち点20/得失点差−19)

20位 大宮(勝ち点19/得失点差−9)

21位 北九州(勝ち点19/得失点差−19)

22位 相模原(勝ち点17/得失点差−18)

■第25節の対戦カード

▼8月14日(土)

18:00 栃木 vs 群馬

18:00 千葉 vs 新潟

18:00 相模原 vs 交付

18:00 松本 vs 京都

18:30 琉球 vs 水戸

19:00 大宮 vs 秋田

19:00 町田 vs 岡山

19:00 磐田 vs 東京V

19:00 山口 vs 金沢

19:00 長崎 vs 山形

▼8月15日(日)

19:00 愛媛 vs 北九州