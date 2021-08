ライブイベント「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 7thLIVE <<SUMMIT OF DIVISIONS>>」が、8月7日、8日の2日間に渡り神奈川・横浜ぴあアリーナMMにて行われた。今回はそのDAY2をレポートする。

6ディビジョン総勢18人のDivision All Starsが、初日とは違う衣装で登場した2日目。まずは「Hoodstar +」からスタートする。ポップな楽曲を軽やかにラップし、マイクをつなげ、観客の前でライブができる喜びを伝えるかのようなパフォーマンスで会場を一気に沸かせる。そして「Survival of the Illest +」「Hang out!」と矢継ぎ早に楽曲を披露し、総力戦による迫力で会場を圧倒した。

続いて、各ディビジョンのソロ楽曲が披露されるシークエンスに。オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”はCreepy Nutsが制作した関西弁が印象的な「あゝオオサカ dreamin'night」、シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”は詩的でエモーショナルな「Stella」、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”は名古屋出身のnobodyknows+が手がけた「Bad Ass Temple Funky Sounds」を披露する。続くヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”が「シノギ(Dead Pools)」をパフォーマンスすると、碧棺左馬刻役の浅沼晋太郎は会場に向けて「この景色、これからも忘れねえよ」と呼びかける。イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”はアカペラでラップをする「IKEBUKURO WEST GAME PARK」、シンジュク・ディビジョン“麻天狼”は押韻の魅力を曲に詰め込んだ「Shinjuku Style ~笑わすな~」を歌唱し、それぞれのディビジョンの持つ特性とオリジナリティを発揮した。

アニメ「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rhyme Anima」のエンディングテーマであるBuster Bros!!!・MAD TRIGGER CREW・Fling Posse・麻天狼による「絆」に続いて、この日のゲストであるスチャダラパーが登場する。「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Official Guide Book」の初回限定版同梱のCDに収録された「SUMMIT OF DIVISIONS」を手がけたスチャダラパー。「GET UP AND DANCE」「今夜はブギー・バック」「サマージャム'95」を立て続けに披露すると、会場からは大きな拍手が起こった。そしてステージ上のモニターに中王区“言の葉党”が登場。視聴者参加型バトル<<2nd D.R.B>>の概要とFinal Battleの中間・結果発表会の日時をガイダンスする。さらに「ヒプマイ」初となる3DCGライブ「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 3DCG LIVE “HYPED-UP 01”」の開催を宣言し観客を湧かせた。

ステージに再び18人のディビジョンメンバーが登場すると、ここからは<<2nd D.R.B>>の楽曲がお目見え。どついたれ本舗はトータス松本とSHINGO☆西成がプロデュースした「笑オオサカ!~What a OSAKA!」、Bad Ass Templeはそれぞれの思いの強さを感じさせる「開眼」、MAD TRIGGER CREWはワイルドな「HUNTING CHARM」を披露。Buster Bros!!!は変態紳士クラブがプロデュースした「Re:start!!!」、麻天狼はキャラクターの思想をエモーショナルに歌う「TOMOSHIBI」、Fling Posseは「ヒプマイ」の世界観に大きな転換点を与えた「Black Journey」と、「ヒプマイ」楽曲のバラエティの豊かさと、世界観の緻密さを感じさせる楽曲を展開する。

DJ-U-ICHIとヒプマイのダンスチームである“D.D.B”のコラボパフォーマンスに続いて、中王区が登場する。リフト上の高いステージからこの世界の支配者であることを表明すると、「Femme Fatale」を披露。さらに東方天乙統女役の小林ゆうが「ラストスパートです。戦士たちよ、正々堂々戦うのです」と各ディビジョンに呼びかけ、<<2nd D.R.B>>のバトル曲3曲が披露された。またステージからヒプマイメンバーが去ると、バンドセットとともにDragon Ashが登場。「New Era」「Fly Over feat. T$UYO$HI」に続き、Dragon AshがプロデュースしたBuster Bros!!!・麻天狼・Fling Posseによる「SHOWDOWN」を、Dragon Ashの生演奏で披露すると、会場からは大きな拍手が巻き起こった。

山田一郎役の木村昴が「<<2nd D.R.B>>、正々堂々と戦えたと思います。ラストスパート! 盛り上がっていきましょう!」と会場に呼びかけ、「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- +」が18人で披露されると、会場からは再び拍手と手拍子が起こる。そしてラストを飾る「SUMMIT OF DIVISIONS」を歌い終えると、メンバーはそれぞれやり遂げた笑みを浮かべ、この日の充実を体で表現した。そして木村の「ラップって楽C!」というコールと、メンバー、そしてオーディエンスが上げるCマークのハンドサインが会場を包み、約2年ぶりの「ヒプマイ」有観客ライブは有終の美を飾った。

ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 7thLIVE <<SUMMIT OF DIVISIONS>>

DAY2セットリスト

01.Hoodstar + / Division All Stars(6Div)

02.Survival of the Illst + / Division All Stars(6Div)

03.Hang out! / Division All Stars(6Div)

04.あゝオオサカ dreamin'night / どついたれ本舗

05.Stella / Fling Posse

06.Bad Ass Temple Funky Sounds / Bad Ass Temple

07.シノギ(Dead Pools) / MAD TRIGGER CREW

08.IKEBUKURO WEST GAME PARK / Buster Bros!!!

09. Shinjuku Style ~笑わすな~ / 麻天狼

10.絆 / Division All Stars(4Div)

11-A.GET UP AND DANCE / スチャダラパー

11-B.今夜はブギー・バック / スチャダラパー

12 サマージャム'95 / スチャダラパー

13.ヒプノシスマイク -Glory or Dust- / Division All Stars(6Div)

14.笑オオサカ!~What a OSAKA! / どついたれ本舗

15.開眼 / Bad Ass Temple

16.HUNTING CHARM / MAD TRIGGER CREW

17.Re:start!!! / Buster Bros!!!

18.TOMOSHIBI / 麻天狼

19.Black Journey / Fling Posse

DJ&Dance Brige

20.Femme Fatale / 中王区 言の葉党

21.Joy for Struggle / どついたれ本舗 vs Buster Bros!!!

22.Light & Shadow / Bad Ass Temple vs 麻天狼

23.Reason to FIGHT / Fling Posse & MAD TRIGGER CREW

24.New Era / Dragon Ash

25.Fly Over feat. T$UYO$HI / Dragon Ash

26.SHOWDOWN / Buster Bros!!!、麻天狼、Fling Posse、Dragon Ash

27.ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- + / Division All Stars(6Div)

28.ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- + / Division All Stars(6Div)

29.SUMMIT OF DIVISIONS / Division All Stars(6Div)

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。