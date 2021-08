『平穏世代の韋駄天達』第4話、プロンテアを誘いに行こう！

2021年7月22日より放送開始となったアニメ『平穏世代の韋駄天達』。その第4話の先行カット&あらすじが到着した。

またPC用バカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』とのコラボも決定した。



アニメ『平穏世代の韋駄天達』は、7月22日より毎週木曜24:55~フジテレビ「ノイタミナ」ほかにて放送開始。原作は白泉社『ヤングアニマル』連載中の同名漫画だ。



TVアニメも大きな話題を呼んだ『異種族レビュアーズ』をはじめ『貞操逆転世界』『33歳独身女騎士隊長。』など、常人の発想を軽々と飛び越える作品を数々手掛けてきた天原が、WEBサイト・新都社(にいとしゃ)にて連載し、当時から圧倒的人気を誇った同作。

2016年に新都社での更新が止まり、続きを切望する読者の声が殺到していたが、2018年からは、TVアニメも大ヒットした『小林さんちのメイドラゴン』や『ピーチボーイリバーサイド』などを代表作として持ち、自身も新都社出身であるクール教信者が作画を担当し、白泉社『ヤングアニマル』にて連載をスタート。



アニメーション制作は、『呪術廻戦』をはじめ、『ドロヘドロ』『どろろ』などで世界中のファンを圧倒的なクオリティと演出で釘付けにしてきた今最も熱いスタジオMAPPAが担当する。



第4話は、8月12日より順次放送。あらすじはこちら!



<第4話 「黄雀」>

リンの戦闘力を知り、動揺する魔族たち。そんな中、オオバミ博士はハヤトたちもいずれリンのような化け物じみた強さになるかもしれないと考え、ピサラ、ネプト、コリーに抹殺指令を出す。

一方、リンもまた魔族の巣窟であるゾブル帝国を壊滅させようとしていた。

しかし万全を期すため、リンの弟子・プロンテアに協力を仰ぐことになり……。



<第4話スタッフ>

脚本:瀬古浩司 絵コンテ:愛憎パピ子 演出:桜美かつし

総作画監督:北尾勝

作画監督:鈴木幸江、松岡秀明、朴タイ烈(※タイは「日」の下に「大」)



PC用バカンスゲーム『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』(『DOAXVV』)とのコラボも決定した。

コラボの詳細情報は8月19日(木)21時より配信の『DOAXVV』第20回公式生放送「オーナーさん大集合!平穏世代の女神達!?のコラボパーティー!」にて公開となる。

『DOAXVV』みさき役・津田美波、『平穏世代の韋駄天達』ピサラ役&『DOAXVV』エリーゼ役・瀬戸麻沙美が出演し、「何が起こるか誰にもわからない禁断」のコラボの詳細情報を明かされるとのことだ。



(C)天原・クール教信者・白泉社/「平穏世代の韋駄天達」製作委員会

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.