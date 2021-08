9月23、25、26日に千葉・幕張メッセ国際展示場1~3ホールでテレビ朝日が主催するライブイベント「テレビ朝日ドリームフェスティバル2021」のうち、26日公演が番組「関ジャム 完全燃SHOW」とのコラボイベント「関ジャムFES」となることが発表された。

「関ジャムFES」では関ジャニ∞とアーティストたちが特別なライブパフォーマンスを行う。公演には関ジャニ∞のほか石崎ひゅーい、打首獄門同好会、東京スカパラダイスオーケストラ、そして清塚信也や本間昭光らからなる関ジャムスペシャルバンドが出演。そのほかの出演アーティストは追ってアナウンスされる。

チケットぴあでは「関ジャムFES」のチケット最速先行予約を8月11日23:59まで受け付けている。

テレビ朝日ドリームフェスティバル2021

2021年9月23日(木・祝)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~3ホール

OPEN 14:00 / START 15:00

<出演者>

B'z / THE ORAL CIGARETTES / SHISHAMO / DISH// / Dragon Ash / BREAKERZ



2021年9月25日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~3ホール

OPEN 14:00 / START 15:00

<出演者>

あいみょん / マカロニえんぴつ / MAN WITH A MISSION / 緑黄色社会 / レキシ / and more

関ジャムFES

2021年9月26日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~3ホール

OPEN 14:00 / START 15:00

<出演者>

関ジャニ∞ / 石崎ひゅーい / 打首獄門同好会 / 関ジャムスペシャルバンド / 東京スカパラダイスオーケストラ / and more