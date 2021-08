ロッテは9日、9月23日のソフトバンク戦(ZOZOマリンスタジアム、14:00試合開始)を対象としてWHITEフリースパーカー、BLACKスウェットパーカー、ALL for CHIBAトートバック&タオルのいずれか1個をランダムで受け取ることができるグッズ付きチケットを先着1万名限定で販売開始したことを発表した。



グッズの有無はビジター外野応援指定席を除く全席種にてチケット購入時に選択可能(全席種グッズ有無による金額差なし)。グッズ付きチケットの購入者は9月23日ソフトバンク戦の開場30分前である11:30からZOZOマリンスタジアム球場正面に設置される特設ステーションにて、チケット1枚につきWHITEフリースパーカー、BLACKスウェットパーカー、ALL for CHIBAトートバック&タオルのいずれか1個をランダムで受け取ることができる。



なお、9月23日ソフトバンク戦のチケットは入場者数制限の1万人を上限として販売。詳細や注意事項はマリーンズ公式ホームページにて。



▼ 千葉ロッテマリーンズ広報室コメント

「大好評のWHITEフリースパーカー、BLACKスウェットパーカー、ALL for CHIBAトートバック&タオルのいずれかをランダムに受け取ることが出来るグッズ付きチケットを販売することになりました。欲しかったけど、残念ながら入手することが出来なかったという方はこの機会にぜひゲットしていただけれたと思います」