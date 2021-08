ライブイベント「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 7thLIVE <<SUMMIT OF DIVISIONS>>」のDAY1が、昨日8月7日に神奈川・ぴあアリーナMMで行われた。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、有観客としては2019年に開催された「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 4th LIVE@オオサカ《Welcome to our Hood》」以来、約2年ぶりとなる今回のライブ。山田一郎役の木村昴、山田二郎役の石谷春貴、山田三郎役の天崎滉平、碧棺左馬刻役の浅沼晋太郎、毒島メイソン理鶯役の神尾晋一郎、入間銃兎役の駒田航、神宮寺寂雷役の速水奨、伊弉冉一二三役の木島隆一、観音坂独歩役の伊東健人、飴村乱数役の白井悠介、夢野幻太郎役の斉藤壮馬、有栖川帝統役の野津山幸宏、白膠木簓役の岩崎諒太、躑躅森盧笙役の河西健吾、天谷奴零役の黒田崇矢、波羅夷空却役の葉山翔太、四十物十四役の榊原優希、天国獄役の竹内栄治、東方天乙統女役の小林ゆう、勘解由小路無花果役のたかはし智秋、碧棺合歓役の山本希望が出演し、アリーナのほか、全国の映画館でのライブビューイングとABEMAでの配信も行われた。

開演前の会場には、これまでにリリースされたヒプマイの楽曲がDJ U-ICHIによってメドレーミックスされた「2nd D.R.B NON-STOP DIVISION MIX」が。BGMが鳴り止み、会場が暗転すると、ステージの巨大スクリーンには「SUMMIT OF DIVISIONS」のタイトルロゴと、各ディビジョンのキャラクターが映し出され、観客の期待を高めていく。ダンサーによるパフォーマンスと火柱の演出に続き、「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- +」に合わせて、6ディビジョンのキャストが登場すると、観客席からは地鳴りのような盛大な拍手と手拍子が起こり、大きな興奮が会場を包み込んだ。

木村が「始めるぜ!」と観客に呼びかけ、キャストたちは「Survival of the Illest +」の6ディビジョンバージョン、スマートフォン向けゲームアプリ「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」の新主題歌「Hang out!」を矢継ぎ早に披露。イケブクロ・ディビジョンBuster Bros!!!が残ると、各ディビジョンの楽曲パートへと突入していく。「おはようイケブクロ」では、木村が「今日はお客さんもいらっしゃるんだから」と、有観客でのライブができることの喜びをアドリブで織り込み、大きな拍手が起こった。シンジュク・ディビジョン麻天狼は「パピヨン」、シブヤ・ディビジョンFling Posseは「Shibuya Marble Texture -PCCS-」といった柔らかな雰囲気の楽曲を展開し、オオサカ・ディビジョンどついたれ本舗は「なにわ☆パラダイ酒」、ヨコハマ・ディビジョンMAD TRIGGER CREWは「Yokohama Walker」、ナゴヤ・ディビジョンBad Ass Templeは「R.I.P.」と、メロウな楽曲を披露していった。

Division All Starsによるロックテイストな「ヒプノシスマイク -Rhyme Anima-」に流れ込むと、会場の空気が一転。その流れを受けて、中王区“言の葉党”に「Femme Fatale」を提供したReolが登場し、「第六感」と「煩悩遊戯」を歌い上げた。ステージ上のモニターに中王区が現れ、視聴者参加型バトル「<<2nd D.R.B>>」の概要や参加方法、Final Battleの中間・結果発表会の日時をアナウンスしたあと、6ディビジョン18人による「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- <<2nd D.R.B>>」のパフォーマンスがスタート。キャストたちは自分のラップパートとパフォーマンス以外では身じろぎもせず、所属ディビジョン以外を睨みつけ、張り詰めたシリアスな空気を感じさせた。

各ディビジョン曲の披露と、中王区のパフォーマンスに続き、「<<2nd D.R.B>>」の初戦ライブ映像を挟みながらバトル曲を披露。「戦いを楽しむ」というメッセージが込められた、どついたれ本舗とBuster Bros!!!によるバトルソング「Joy for Struggle」のほか、Bad Ass Templeと麻天狼のバックグラウンドを押し出していく「Light & Shadow」、Fling PosseとMAD TRIGGER CREWがヒリヒリするようなバトルを見せた「Reason to FIGHT」と、三者三様の戦いが続いた。

熱気を帯びたステージには「<<2nd D.R.B>>」のFinal Battle曲「SHOWDOWN」をプロデュースしたDragon Ashが登場。「New Era」「Fly Over feat. T$UYO$HI」を披露し、そのまま「<<2nd D.R.B>>」の初戦勝利チームであるBuster Bros!!!、麻天狼、Fling Posseとともに、ライブでは初披露となる「SHOWDOWN」のパフォーマンスで会場を沸かせた。興奮も冷めやらぬまま、「まだまだ盛り上がれますか! ラストスパートいってみよう!」という木村のコールに続き、18人による「ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- +」「Hoodstar +」「SUMMIT OF DIVISIONS」の3曲が披露され、鳴り止まない拍手の中、DAY1の幕が閉じた。

ABEMAでの生配信や映画館でのライブビューイングは、本日8月8日開催のDAY2でも行われる。

ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 7thLIVE <<SUMMIT OF DIVISIONS>>

DAY1セットリスト

01.ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- + / Division All Stars(6Div)

02.Survival of the Illest + / Division All Stars(6Div)

03.Hang out! / Division All Stars(6Div)

04.おはようイケブクロ / Buster Bros!!!

05.パピヨン / 麻天狼

06.Shibuya Marble Texture -PCCS- / Fling Posse

07.なにわ☆パラダイ酒 / どついたれ本舗

08.Yokohama Walker / MAD TRIGGER CREW

09.R.I.P. / Bad Ass Temple

10.ヒプノシスマイク -Rhyme Anima- / Division All Stars(4Div)

11.第六感 / Reol

12.煩悩遊戯 / Reol

13.ヒプノシスマイク -Glory or Dust- / Division All Stars(6Div)

14.笑オオサカ!~What a OSAKA! / どついたれ本舗

15.開眼 / Bad Ass Temple

16.HUNTING CHARM / MAD TRIGGER CREW

17.Re:start!!! / Buster Bros!!!

18.TOMOSHIBI / 麻天狼

19.Black Journey / Fling Posse

DJ&Dance Brige

20.Femme Fatale / 中王区 言の葉党

21.Joy for Struggle / どついたれ本舗・Buster Bros!!!

22.Light & Shadow / Bad Ass Temple & 麻天狼

23.Reason to FIGHT / Fling Posse & MAD TRIGGER CREW

24.New Era / Dragon Ash

25.Fly Over feat. T$UYO$HI / Dragon Ash

26.SHOWDOWN / Buster Bros!!! & 麻天狼 & Fling Posse & Dragon Ash

27.ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- + / Division All Stars(6Div)

28.Hoodstar + / Division All Stars(6Div)

29.SUMMIT OF DIVISIONS / Division All Stars(6Div)

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。