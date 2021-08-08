浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS、2021年秋全国6か所を巡るツアー開催

浅井健一&THE INTERCHANGE KILLSが、2021年9月より、アコースティック＆エレクトリックツアーを開催する。



9月25日の横浜・Billboard Live YOKOHAMAを皮切りに10月17日東京・Billboard Live TOKYOが最終公演。全国6か所で公演を行う。



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アコースティックとエレキの構成になる今ツアーは、浅井健一の新旧様々な楽曲が披露される予定。ベースに高松浩史（THE NOVEMBERS）を迎えた新生THE INTERCHANGE KILLSでのライブとなる。





＜ライブ情報＞



「浅井健一& THE INTERCHANGE KILLS ACOUSTIC & ELECTRIC 「MELLOW PARTY」」



2021年9月25日（土）横浜Billboard Live YOKOHAMA

時間：

1st STAGE OPEN 14:30 / START 15:30

2nd STAGE OPEN 17:30 / START 18:30

料金：サービスエリア8300円 / カジュアルエリア7800円（1ドリンク付き）

チケット発売日：BBL会員:8月20日（金）

一般:8月27日（金）

お問い合わせ：Billboard Live YOKOHAMA 0570-05-6565

プレイガイドweb予約のみ：http://www.billboard-live.com/

2021年10月1日（金）福岡・Gates7

時間：OPEN 18:00 / START 18:30

料金：全席自由 7700円（ドリンク代別）

チケット発売日：一般 9月4日（土）

オフィシャルHP先行予約受付：8月14日（土）12:00〜8月18日（水）18:00

https://eplus.jp/mellowparty21-hp/

お問い合わせ：LAND 092-710-6167

2021年10月3日（日）熊本・CIB

時間：OPEN 16:30 / START 17:00

料金：全席自由 7700円（ドリンク代別）

チケット発売日：9月4日（土）

オフィシャルHP先行予約受付：8月14日（土）12:00〜8月18日（水）18:00

https://eplus.jp/mellowparty21-hp/

お問い合わせ：LAND 092-710-6167

2021年10月14日（木）大阪・CLUB QUATTRO

時間：OPEN 17:45 / START 18:30

料金：全席自由 7700円（ドリンク代別）

チケット発売日：9月4日（土）

オフィシャルHP先行予約受付：8月14日（土）12:00〜8月18日（水）18:00

https://eplus.jp/mellowparty21-hp/

お問い合わせ：清水音泉 06-6357-3666

2021年10月15日（金）名古屋・JAMMIN

時間：OPEN 18:00 / START 18:30

料金：全席自由 7700円（ドリンク代別）

チケット発売日：9月4日（土）

オフィシャルHP先行予約受付：8月14日（土）12:00〜8月18日（水）18:00

https://eplus.jp/mellowparty21-hp/

お問い合わせ：JAILHOUSE 052-936-6041

2021年10月17日（日）東京 Billboard Live TOKYO

時間：

1st STAGE OPEN 14:00 / START 15:00

2nd STAGE OPEN 17:00 / START 18:00

料金：サービスエリア 8300円 / カジュアルエリア 7800円（1ドリンク付き）

チケット発売日：BBL会員8月20日（金）

一般：8/27（金）

お問い合わせ：Billboard Live TOKYO 03-3405-1133

プレイガイドweb予約：http://www.billboard-live.com/

電話予約：03-3405-1133



浅井健一 / SEXY STONES RECORDS 公式HP：http://www.sexystones.com/