TVアニメ「ミュークルドリーミー」のTシャツなどの新作グッズが、通販サイトのAMNIBUSで受注販売されている。

ラインナップされたのは、まいらとゆにの「セリフTシャツ」と「セリフパーカー」、ゆめとまいらの「セリフマグカップ」、「夢占いカレンダー」、そしてみゅーたちドリーミーメイトの缶バッジ、アクリルキーホルダー、アクリルスタンド。「セリフTシャツ」と「セリフパーカー」にはキャラクターのイラストとともに、まいらの「あぽーん」とゆにの「ナイナイナイトにゅい」というおなじみのセリフがローマ字でプリントされた。

「セリフマグカップ」ではゆめの「ひらいて!ドリームゲート!」、まいらの「マイLOVE♡」をフィーチャー。「夢占いカレンダー」は、みゅーやねねの夢占いが1日から31日までの日付とともにデザインされ、毎月繰り返し使うことができる。缶バッジ、アクリルキーホルダー、アクリルスタンドはトレーディング仕様。いずれも1ボックスまたは1ボックス相当数の単品を注文するごとに、みゅーをデザインした各アイテムのホログラムバージョンが特典として付属する。

商品の受注はいずれも9月21日まで。発送は11月下旬の予定だ。

(c) 2021 SANRIO CO., LTD. APPR.NO.620318 ミュークルドリーミーみっくす製作委員会・テレビ東京