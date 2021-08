櫻坂46、待望の3rdシングル『流れ弾』10月13日に発売決定

7月に日向坂46と合同の野外ライブ「W-KEYAKI FES.2021」を開催し、メンバー全員が揃って初の有観客公演を行い、全国アリーナツアーを控えている櫻坂46が、待望の3rdシングル『流れ弾』を10月13日に発売することが決定した。



2020年10月に開催した「Keyakizaka46 THE LAST LIVE」の活動をもって約5年間に渡る欅坂46としての活動に幕を下ろし、新たに活動をスタートさせた櫻坂46。同年12月には1stシングル『Nobody’s fault』を発売し、オリコンウィークリーランキング1位を獲得し、その実力や話題性共に高い評価を受けて第71回紅白歌合戦に出場も果たした。メンバー個々の活動が活発化し、4月には2ndシングル『BAN』をリリースし、2作連続オリコンシングルランキング1位を獲得と男女問わず大きな支持を得ている。



新作の発表を待たれている中、約6ヶ月ぶりの3rdシングル発売が決定した。発売が発表された当日は、本来であればROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021が開催され、櫻坂46として初出場を果たしていた日。トップバッターの出演時間であった10時20分に、突如櫻坂46のオフィシャルTwitterにて謎のプレイリストが公開された。プレイリストの曲順通りに聴いていくと、ほぼライブ終わりの時間にTwitterで告知動画が流れた。これはライブでファンの目の前で発表出来なかったものを少しでもワクワクさせたいという計らいだろう。



今回発表されたのはタイトル『流れ弾』であることと、発売日の10月13日、そしてBlu-ray付きの初回仕様限定盤(TYPE-A~D)の4形態と通常盤の計5形態での発売、初回仕様封入特典として、応募特典のシリアルナンバーとメンバー生写真(各TYPE別25種・全100種)がランダムで1枚封入され、forTUNEmusicでのミート&グリート(個別トーク会)が実施されることのみ。気になるフォーメーションに関しては8月8日に放送のレギュラー番組『そこ曲がったら、櫻坂?』にて発表される。



【あわせて読む】櫻坂46・渡邉理佐が『blt graph.』表紙に登場、圧倒的な美しさで魅了