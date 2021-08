黒木渚、インパクトがありすぎるアルバムタイトル『死に損ないのパレード』に込めた想い

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。7月31日(土)の放送では、シンガーソングライターの黒木渚さんが登場! 7月7日(水)にリリースしたニューアルバム『死に損ないのパレード』についてお伺いしました。逹瑯:(アルバムタイトルの)『死に損ないのパレード』は、最初からこのタイトルにしようって感じで、アルバムの制作を始めたのですか?黒木:そうですね。社内では、けっこう揉めましたけどね。逹瑯:レコード会社とか事務所とか?黒木:はい。“死に損ない”っていうワードが強いので、「これ、見つかるところに見つかっちゃったら叩かれちゃうんじゃないの?」とか。逹瑯:逆に言うと、見つかるところに見つかって話題にしてもらったほうが、今の世の中的にはいいと思うけど。黒木:そうですよね。逹瑯さんは、そういうのを恐れないから。逹瑯:(世間から)サラッと流れないもののほうがいい気がするけど。黒木:そうなんですよ。逹瑯:自分が“こういうのがいい”っていう信念があって(タイトルを)つけているんだったら、何を言われても“こういう想いがあるんです”って言い返せるし。黒木:さすがですね。(事務所の)みなさんは「えっ、このタイトルをつけちゃうの!?」みたいな、驚いている人が多かったんです。だけどやっぱり、この“死に損ない”のニュアンスが分からないような世の中だったら、それこそ絶望的だなと思って。逹瑯:だからそれが、“なんとなくインパクトがあるからつけました”じゃなくて、想いがあってつけているんだったら意味があるので、いいと思いますけどね。黒木:嬉しいです。分かってもらえた(笑)。逹瑯:この言葉から想像することって、人それぞれ違うと思うし……俺は逆に、このタイトルはすごくポジティブに感じる。黒木:ですよね! 開き直って“カッコ悪くてもいいから、“生きること”にしがみついていくぞ!”っていう意味なんですよ。(聴く人にも、)そういうふうに届いてほしいなと思います。◎8月7日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、MUCCのドラマー・SATOちさんが登場します! どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack