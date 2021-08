特徴的なバットスーツを再現！ フォーエバー版『バットマン』

プライム1スタジオは、映画『バットマン フォーエバー』より、主人公である通称 ”フォーエバー版バットマン” をミュージアムマスターラインでリリースする。



映画『バットマン』シリーズ第三作目として公開されたアメコミアクション大作『バットマン フォーエバー』。ダークな作風だった前二作から大きく方向性を変え誰もが楽しめるエンターテインメント作として製作された本作は、現在のアメコミ映画への流れを作ったともいえる歴史的作品だ。



今回、プライム1スタジオがこの『バットマン フォーエバー』の立体化に着手。第1弾としてリリースされる ”フォーエバー版バットマン” は、そのスタイリッシュかつ特徴的なバットスーツを完璧に再現するべくプライム1スタジオの技術力を結集させ、過去に類を見ない最高峰のバットマンスタチューが誕生した。



繊細な曲面の組み合わせによって形作られるバットマスク、フォーエバー版バットマンの特徴である鍛え上げられた肉体を模したスーツのディテール、美しい光沢を帯びたスーツ表面とレザー調グローブ・ブーツの質感との対比の妙。フォーエバー版のコスチュームを忠実に再現している。



ポージングはそのフォルムの美しさを重視し敢えて静かな立ち姿をチョイス。漆黒のマントはファブリック素材を使用し、リアルさを追求した。



ベース部は、劇中に登場したバットケイブ内部をイメージ。金属の骨組みと洞窟面の岩、そして逆さに垂れ下がる蝙蝠の群れ。細部に至るこだわりにぜひ注目してほしい。前面にはバットマーク、背面にはケイブ内に掲げられたエンブレムを配置、世界観を演出する。



本アイテムは通常版に加え、バットラングとグラップルガンを持った2種の右腕パーツ、様々な武器類とバットスーツ頭部が並べられた壁、ガジェットウォールが付属する「アルティメット版」、バットマン・フォーエバー ロゴプレートが同梱される「アルティメット ボーナス版」が用意されている。



バットマンの歴史を語る上でも重要な1体となるであろう本作に注目だ!



