● ドジャース 3 - 4 エンゼルス ○

<現地8月6日 ドジャー・スタジアム>



エンゼルスの大谷翔平選手(27)は6日(日本時間7日)、敵地で行われたドジャース戦に代打で途中出場。申告敬遠で出塁し、出塁率が「.360」から「.362」に向上した。



指名打者制がないインターリーグの試合ということもあって、大谷はベンチスタート。7回は一打勝ち越しの場面で待機しながら打席が回ってこなかったが、タイブレークの延長10回、6番・イグレシアスの適時二塁打で勝ち越した直後に代打で登場し敬遠で出塁。その後三塁へ進塁し、一・三塁からダブルスチールで本塁生還を狙ったが、ここは間一髪タッチアウトとなった。



大谷は10回裏の守備につかずお役御免。エンゼルスは2点ビハインドから5回にイグレシアス、6回にメイフィールドのソロホームランで同点に追いつき、延長10回に勝ち越し。ドジャースとのフリーウェイシリーズ3連戦の初戦を逆転で制し、前カードから4連勝で貯金を「2」に増やした。





【動画】同点弾にドジャースタジアムは騒然

Captain Jack sends this one out of the p-arrgh-k pic.twitter.com/fVN7xbOhzt— Los Angeles Angels (@Angels) August 7, 2021