あみあみ7月フィギュアランキング！ 東リベやモルカーは何位!?

大網は、自社が運営するホビーショップ『あみあみ』の2021年7月のフィギュア予約ランキングを発表した。



今回のランキングは、2021年7月1日から7月30日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、大網独自の予約データ（予約数・金額など）を元に構成されている。

なお、紹介する製品はすでに予約終了のものが含まれる場合あり。予めご了承を。

今回1位となったのは、PC用18禁恋愛アドベンチャーゲーム『RIDDLE JOKER（リドルジョーカー）』のヒロイン、三司あやせの固定フィギュア。

2位は『モンスターハンター』のモンスターの固定フィギュア。

3位はフィギュアオリジナルのアクションフィギュア「東亜重工製 合成人間」シリーズの新製品だ。



アニメ関連では、『鬼滅の刃』アイテムが20位中5種ランクインと相変わらずの強さを見せている。

また昨今話題の作品では『東京リベンジャーズ』が6位、『PUI PUI モルカー』が19位にランクインしている。



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第1位：RIDDLE JOKER 三司あやせ 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー：ブロッコリー

●原作名：RIDDLE JOKER

●発売予定月：2022年2月

●参考価格：あみあみ限定版 2万900円(税込)/通常版 1万9800円(税込)

(C) 2018 YUZUSOFT / JUNOS inc.

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第2位：カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル モンスターハンター 黒龍ミラボレアス

●メーカー：カプコン

●原作名：『モンスターハンター』シリーズ

●発売予定月：2022年2月上旬

●参考価格：2万9700円(税込)

(C)CAPCOM CO.，LTD.ALL RIGHTS RESERVED.

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第3位：1/12スケール 東亜重工製 合成人間♀ アクションフィギュア

●メーカー：1000toys

●発売予定月：2021年8月

●参考価格：8250円(税込)

(C) 東亜重工

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第4位：figma バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング

●メーカー：マックスファクトリー

●発売予定月：2022年6月

●参考価格：10,800円(税込)

(C) 高峰ナダレ

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第5位：るかっぷ 鬼滅の刃 冨岡義勇 完成品フィギュア

●メーカー：メガハウス

●原作名：鬼滅の刃

●発売予定月：2021年11月下旬

●参考価格：3,278円(税込)

(C) 吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

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第6位：ねんどろいど 東京リベンジャーズ マイキー(佐野万次郎)

●メーカー：オランジュ・ルージュ

●原作名：東京卍リベンジャーズ

●発売予定月：2022年1月

●参考価格：5500円（税込）

(C) 和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

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第7位：原神 モナ・星天水鏡Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー：Wonderful Works

●原作名：原神

●発売予定月：2022年9月

●参考価格：1万9360円(税込)

(C) 2020 miHoYo All Rights Reserved

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第8位：ヴェルテクス・オリジナルズ エルフ村 第7村人 シルヴィア アンテナショップ限定版 フィギュア

●メーカー：ヴェルテクス

●原作名：≪オリジナルキャラクター：ヴェルテクス≫

●発売予定月：2022年2月

●参考価格：アンテナショップ限定版 2万4200円（税込)/通常版 2万4200円（税込)

(C) VERTEX

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第9位：S.H.Figuarts アイアンマン(テック・オン アベンジャーズ)

●メーカー：BANDAI SPIRITS

●原作名：『アベンジャーズ』シリーズ

●発売予定月：2021年12月

●参考価格：9900円(税込)

(C) 2021 MARVEL

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第10位：Figuarts mini 栗花落カナヲ 『鬼滅の刃』

●メーカー：BANDAI SPIRITS

●原作名：鬼滅の刃

●発売予定月：2021年11月

●参考価格：2,970円(税込)

(C) 吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

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第11位：アズールレーン ジャベリン ビーチピクニック！Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー：アルター

●原作名：アズールレーン

●発売予定月：2022年9月

●参考価格：2万680円(税込)

(C) 2017 Manjuu Co.，Ltd. ＆ Yongshi Co.，Ltd. All Rights Reserved. (C)2017 Yostar，Inc. All Rights Reserved.

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第12位：Lucrea (ルクリア) プリンセスコネクト！Re：Dive キャル(サマー) 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー：メガハウス

●原作名：プリンセスコネクト！Re：Dive

●発売予定月：2021年12月

●参考価格：1万7380円（税込）

(C) Cygames， Inc.

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第13位：るかっぷ 鬼滅の刃 胡蝶しのぶ 完成品フィギュア

●メーカー：メガハウス

●原作名：鬼滅の刃

●発売予定月：2021年11月下旬

●参考価格：3278円(税込)

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

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第14位：冴えない彼女の育てかたFine 加藤恵 Animation Ver.[AQ] 1/4スケール 完成品フィギュア

●メーカー：グッドスマイルカンパニー

●原作名：劇場版 冴えない彼女の育てかた Fine

●発売予定月：2022年8月

●参考価格：2万4000円(税込)

(C) 2019 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA ファンタジア文庫刊／映画も冴えない製作委員会

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第15位：Figuarts mini 小さな禰豆子 『鬼滅の刃』

●メーカー：BANDAI SPIRITS

●原作名：鬼滅の刃

●発売予定月：2021年11月

●参考価格：2970円(税込)

(C) 吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

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第16位：聖闘士聖衣神話EX デルタ星メグレスアルベリッヒ 『聖闘士星矢』

●メーカー：BANDAI SPIRITS

●原作名：『聖闘士星矢』シリーズ

●発売予定月：2021年11月

●参考価格：1万1000円(税込)

(C) 車田正美／集英社・東映アニメーション

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第17位：KDcolle 『蜘蛛ですが、なにか？』 原作版 「私」アラクネ/白織 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー：KADOKAWA

●原作名：蜘蛛ですが、なにか？

●発売予定月：2022年6月

●参考価格：3万1350円(税込)

(C) Okina Baba， Tsukasa Kiryu 2021

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第18位：ねんどろいど 鬼滅の刃 胡蝶しのぶ

●メーカー：グッドスマイルカンパニー

●原作名：鬼滅の刃

●発売予定月：2022年1月

●参考価格：6300円(税込)

(C) 吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

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第19位：ねんどろいど PUI PUI モルカー ポテト

●メーカー：グッドスマイルカンパニー

●原作名：PUI PUI モルカー

●発売予定月：2022年4月

●参考価格：4,200円(税込)

(C) 見里朝希JGH・シンエイ動画／モルカーズ

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第20位：ネコぱら バニラ 華ロリVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー：グッドスマイルカンパニー

●原作名：ネコぱら

●発売予定月：2022年9月

●参考価格：1万7800円(税込)

(C) NEKO WORKs/ネコぱら製作委員会

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