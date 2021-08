あみあみ7月フィギュアランキング！ 東リベやモルカーは何位!?

大網は、自社が運営するホビーショップ『あみあみ』の2021年7月のフィギュア予約ランキングを発表した。



今回のランキングは、2021年7月1日から7月30日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、大網独自の予約データ(予約数・金額など)を元に構成されている。

なお、紹介する製品はすでに予約終了のものが含まれる場合あり。予めご了承を。

今回1位となったのは、PC用18禁恋愛アドベンチャーゲーム『RIDDLE JOKER(リドルジョーカー)』のヒロイン、三司あやせの固定フィギュア。

2位は『モンスターハンター』のモンスターの固定フィギュア。

3位はフィギュアオリジナルのアクションフィギュア「東亜重工製 合成人間」シリーズの新製品だ。



アニメ関連では、『鬼滅の刃』アイテムが20位中5種ランクインと相変わらずの強さを見せている。

また昨今話題の作品では『東京リベンジャーズ』が6位、『PUI PUI モルカー』が19位にランクインしている。



第1位:RIDDLE JOKER 三司あやせ 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー:ブロッコリー

●原作名:RIDDLE JOKER

●発売予定月:2022年2月

●参考価格:あみあみ限定版 2万900円(税込)/通常版 1万9800円(税込)

(C) 2018 YUZUSOFT / JUNOS inc.

☆あみあみ限定版>>>

☆通常版>>>

第2位:カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル モンスターハンター 黒龍ミラボレアス

●メーカー:カプコン

●原作名:『モンスターハンター』シリーズ

●発売予定月:2022年2月上旬

●参考価格:2万9700円(税込)

(C)CAPCOM CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.

☆製品ページ>>>

第3位:1/12スケール 東亜重工製 合成人間♀ アクションフィギュア

●メーカー:1000toys

●発売予定月:2021年8月

●参考価格:8250円(税込)

(C) 東亜重工

☆製品ページ>>>

第4位:figma バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング

●メーカー:マックスファクトリー

●発売予定月:2022年6月

●参考価格:10,800円(税込)

(C) 高峰ナダレ

☆製品ページ>>>

第5位:るかっぷ 鬼滅の刃 冨岡義勇 完成品フィギュア

●メーカー:メガハウス

●原作名:鬼滅の刃

●発売予定月:2021年11月下旬

●参考価格:3,278円(税込)

(C) 吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

☆製品ページ>>>

第6位:ねんどろいど 東京リベンジャーズ マイキー(佐野万次郎)

●メーカー:オランジュ・ルージュ

●原作名:東京卍リベンジャーズ

●発売予定月:2022年1月

●参考価格:5500円(税込)

(C) 和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

☆製品ページ>>>

第7位:原神 モナ・星天水鏡Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー:Wonderful Works

●原作名:原神

●発売予定月:2022年9月

●参考価格:1万9360円(税込)

(C) 2020 miHoYo All Rights Reserved

☆製品ページ>>>

第8位:ヴェルテクス・オリジナルズ エルフ村 第7村人 シルヴィア アンテナショップ限定版 フィギュア

●メーカー:ヴェルテクス

●原作名:≪オリジナルキャラクター:ヴェルテクス≫

●発売予定月:2022年2月

●参考価格:アンテナショップ限定版 2万4200円(税込)/通常版 2万4200円(税込)

(C) VERTEX

☆アンテナショップ限定版>>>

☆通常版>>>

第9位:S.H.Figuarts アイアンマン(テック・オン アベンジャーズ)

●メーカー:BANDAI SPIRITS

●原作名:『アベンジャーズ』シリーズ

●発売予定月:2021年12月

●参考価格:9900円(税込)

(C) 2021 MARVEL

☆製品ページ>>>

第10位:Figuarts mini 栗花落カナヲ 『鬼滅の刃』

●メーカー:BANDAI SPIRITS

●原作名:鬼滅の刃

●発売予定月:2021年11月

●参考価格:2,970円(税込)

(C) 吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

☆製品ページ>>>







第11位:アズールレーン ジャベリン ビーチピクニック!Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー:アルター

●原作名:アズールレーン

●発売予定月:2022年9月

●参考価格:2万680円(税込)

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C)2017 Yostar,Inc. All Rights Reserved.

☆製品ページ>>>



第12位:Lucrea (ルクリア) プリンセスコネクト!Re:Dive キャル(サマー) 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー:メガハウス

●原作名:プリンセスコネクト!Re:Dive

●発売予定月:2021年12月

●参考価格:1万7380円(税込)

(C) Cygames, Inc.

☆製品ページ>>>

第13位:るかっぷ 鬼滅の刃 胡蝶しのぶ 完成品フィギュア

●メーカー:メガハウス

●原作名:鬼滅の刃

●発売予定月:2021年11月下旬

●参考価格:3278円(税込)

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

☆製品ページ>>>



第14位:冴えない彼女の育てかたFine 加藤恵 Animation Ver.[AQ] 1/4スケール 完成品フィギュア

●メーカー:グッドスマイルカンパニー

●原作名:劇場版 冴えない彼女の育てかた Fine

●発売予定月:2022年8月

●参考価格:2万4000円(税込)

(C) 2019 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA ファンタジア文庫刊/映画も冴えない製作委員会

☆製品ページ>>>

第15位:Figuarts mini 小さな禰豆子 『鬼滅の刃』

●メーカー:BANDAI SPIRITS

●原作名:鬼滅の刃

●発売予定月:2021年11月

●参考価格:2970円(税込)

(C) 吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

☆製品ページ>>>



第16位:聖闘士聖衣神話EX デルタ星メグレスアルベリッヒ 『聖闘士星矢』

●メーカー:BANDAI SPIRITS

●原作名:『聖闘士星矢』シリーズ

●発売予定月:2021年11月

●参考価格:1万1000円(税込)

(C) 車田正美/集英社・東映アニメーション

☆製品ページ>>>

第17位:KDcolle 『蜘蛛ですが、なにか?』 原作版 「私」アラクネ/白織 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー:KADOKAWA

●原作名:蜘蛛ですが、なにか?

●発売予定月:2022年6月

●参考価格:3万1350円(税込)

(C) Okina Baba, Tsukasa Kiryu 2021

☆製品ページ>>>



第18位:ねんどろいど 鬼滅の刃 胡蝶しのぶ

●メーカー:グッドスマイルカンパニー

●原作名:鬼滅の刃

●発売予定月:2022年1月

●参考価格:6300円(税込)

(C) 吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

☆製品ページ>>>

第19位:ねんどろいど PUI PUI モルカー ポテト

●メーカー:グッドスマイルカンパニー

●原作名:PUI PUI モルカー

●発売予定月:2022年4月

●参考価格:4,200円(税込)

(C) 見里朝希JGH・シンエイ動画/モルカーズ

☆製品ページ>>>



第20位:ネコぱら バニラ 華ロリVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

●メーカー:グッドスマイルカンパニー

●原作名:ネコぱら

●発売予定月:2022年9月

●参考価格:1万7800円(税込)

(C) NEKO WORKs/ネコぱら製作委員会

☆製品ページ>>>