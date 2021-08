スクウェア・エニックスの書店フェア「2021年夏コミッパ」が、全国2109軒の書店にて開催されている。

「コミッパ」は全国の参加書店が、スクウェア・エニックスから発売されている雑誌や単行本のコーナーを設け、飾り付けの完成度の高さを競い合うコンクール。コーナー写真はコミッパの開催期間中に、特設ページ・こみうぇぶ上で随時掲載される予定だ。さらに期間中、フェア参加書店でスクウェア・エニックスの雑誌や単行本を購入した人には、特典としてクリアしおりを進呈。絵柄には「おじさまと猫」「東京エイリアンズ」「ヴァニタスの手記(カルテ)」「その着せ替え人形(ビスク・ドール)は恋をする」「薬屋のひとりごと」「わたしの幸せな結婚」「失格紋の最強賢者 ~世界最強の賢者が更に強くなるために転生しました~」「クールドジ男子」の全8種類がラインナップされた。

なおこみうぇぶには、スクウェア・エニックス作品のオススメタイトルを無料で試し読みできるコーナーも。またマンガUP!の公式Twitterアカウント(@mangaup_PR)ではコミッパ開催を記念して、抽選で1500人にロッテのアイス「クーリッシュ(バニラ)」が当たるキャンペーンを行う。応募の詳細は同アカウントのツイートにて確認しよう。

