失恋、失敗、後悔…「ほろ苦い思い出」はありますか？ ラジオドラマ「安部礼司」でエピソード＆リクエスト大募集！

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)8月1日(日)の放送では、真夏の特別編「おじさんだってキュン♡ 真夏の胸キュン研究室」と題して、胸がキュンキュンするようなエピソードを紹介しました。また、番組の後半では、安部礼司の新プロジェクト「イマツボデータバンク」と安部礼司公式ツイッターの連動企画「ビタサマな思い出&夏ソング」が発表されました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。主人公・安部礼司がトレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。<今回のストーリー>「大日本ジェネラル」に勤務する主人公・安部礼司。灼熱の夏の日、会社の本館から、ひと気のないひんやりとした廊下を歩いて別館へ移動するときに、ふと感じた“夏の匂い”。思い切り吸い込むと、青春時代に嗅いだ夕立の後のアスファルトの匂いや、市民プールの塩素の匂いなどを思い出し、胸がキュンとなる安部礼司。「もっと夏を感じたい」「胸がキュンとなるような夏を過ごしたい……」そんな思いを抱きながら別館を移動していると、地下の“ある部屋”の前に辿り着く。そこは「胸キュン研究室」といって、かつて誰かが味わった胸キュンを追体験できる研究室だった。「この地獄の毎日を乗り切るには胸キュンしかない!」……そう思った安部礼司だが、昭和のサラリーマンが忙しない日々の生活で胸キュンなどできるのか……!?――番組では、リスナーから寄せられた夏を乗り切る胸キュンエピソードや、聴くだけでキュンとなる楽曲をオンエアしました。また、番組の後半では「昭和」「平成」の記憶をデータベース化する新プロジェクト「イマツボデータバンク」と、安部礼司公式ツイッターの連動企画「ビタサマな思い出&夏ソング」を発表しました。テーマは、“ほろ苦い夏”の思い出「Bitter Summer」。1ヵ月にわたり、リスナーのみなさまの「失恋、失敗、後悔など、あなたのほろ苦い思い出エピソード」を募集します。「ビターサマーといえばこの曲!」というリクエストや、公式ツイッターへの“ほろ苦いつぶやき”もお待ちしています!さらには、企画に参加してくれた方のなかから抽選で、安部礼司オリジナルグッズが当たるかも!? 詳しくはツイッターの安部礼司アカウントをチェックしてください!安部礼司公式ツイッター:https://twitter.com/abestaff「安部礼司」では、番組で放送した楽曲のプレイリストをSpotifyで無料公開しております。気になった方は、ぜひチェックしてください!(※プレイリストは毎週オンエア後に更新されていきます)▶▶「安部礼司のプレイリスト」はコチラ:https://open.spotify.com/playlist/4MqjQl0zrcU1beAVPkUfoQ?si=V2cuwMa6TZuB4IaGliXnGg&dl_branch=18月1日(日)放送「聴くだけでキュン!?とする楽曲」プレイリスト-----------------------------------------------------------------------・RADIO / JUDY AND MARY・愛し愛されて生きるのさ / 小沢健二・夏の扉 / 松田聖子・Forever Young / 竹原ピストル・Squall / 福山雅治・サウダージ / ポルノグラフィティ-----------------------------------------------------------------------<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/