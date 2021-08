乃木坂46・賀喜遥香 8月8日の誕生日を前に「母から8つの質問」

乃木坂46の賀喜遥香が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。8月8日に20歳の誕生日を迎えるお祝いに、番組がサプライズで「お母さんからの8つの質問」を出題。「お母さんが私に何を聞くことがあるの?!」と驚きながら、回答しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」8月5日(木)放送分)賀喜:私、お母さんの手料理が一番好きなんですよ。なんだろう……ささみ揚げ! ささみに衣を付けて揚げたやつに、ご飯と味噌汁とお母さんがよく作るハムとキュウリをマヨネーズで混ぜただけのやつ……を食べたいので、帰ったとき作ってください!賀喜:これ、質問じゃないじゃん(笑)。私よくお母さんと電話するんですけど、たしかにビデオ通話してないですね~。いいですね!賀喜:どこだろう…? 私、栃木県出身って言いながら、生まれてから10年間は大阪にいたので、思い出の場所も全部大阪ばっかりなんですけど……。その中でも家族みんなで公園に行くのが本当に好きで楽しかったので、大阪にある『錦織公園』って所と、『駒ヶ谷公園』って所があるんですけど……駒ヶ谷公園で私初めて自転車乗れたんですよ! だからそこでまた自転車乗りたいなって思いました! またいつか行きたいですね。賀喜:何か送って欲しいものはありますか……?(笑)。そうだ! 私の家のブルーレイの録画の容量が少ないので……。私、SEKAI NO OWARIさんがすごく好きなんですけど、セカオワさんのライブがテレビで流れたときがあって、そのライブ映像を送ってほしいです! 家(実家)に帰ったときにはいつもつけたりするんですけど、家にいるときも見たいなって思うので送ってほしいな~。賀喜:おぉ! やってみたいことがあるんです。“空中に書けるペン”みたいなのがあるんですけど、それでオブジェみたいなやつとか……そういう動画を動画サイトで見て、立体に3Dで絵を描くのってどんな感じなんだろう、って思っていたんです。お誕生日プレゼントそれにしようかな~? たぶんお母さん、聴いてると思うから……お願いしま~す(笑)。賀喜:インタビューですか?(笑)。そうですね……乃木坂に入るときに、「いろんな個性を持った子がいるから、自分の色を出して頑張らないとな」って思ってたんですけど……。やっぱり1人でしゃべるってなると、「ここはこうしよう!」とか、「どうしようかな?」って考える時間が増えたし、自分と向き合う時間も増えました。ファンの方からも「SCHOOL OF LOCK! いつも聴いてて、1人しゃべり上手だよ!」って言ってもらったり、お母さんに「上手にしゃべれてると思います」って言ってもらえると、自分ではわからないけどちょっとずつ上手になってるのかな? って思うと嬉しいですね。もっと上手にしゃべれたらいいなと思うので、頑張っていきたいです!賀喜:20歳になって挑戦してみたいこと……? いいカバンが欲しいんですけど、買いに行ったことがなくて……。デパートのちょっと高めのお店って、入り口で店員さんがお腹に手を添えて待ち構えているじゃないですか? あれが怖くて、まだ入ったことなくて(笑)。19歳になったときも言ってたんですけど、20歳はもう大人なので、そういう大人っぽいお店に……たとえ、店員さんが待ち構えていようと、髪をなびかせながら入っていきたいなって思ってるので! ちょっとよさげなカバンを持ってたら、「挑戦できたんだな」って思っていいただければ(笑)。8つ目は質問ではなく、手書きのお手紙でした。賀喜は涙声で読み上げ、家族への思いを語っていました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/